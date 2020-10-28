Молодое лицо иранского искусства

«Чего стоишь, не стесняйся, проходи! Здесь все свои, все друзья. Смотри что хочешь, фотографируй везде» — молодой крепкого телосложения курд по имени Бобак поприветствовал меня на довольно неплохом английском и, протянув руку, смотрел приветливо, не скрывая при этом почти детского любопытства.

Так начался вечер моего знакомства с иранской молодежью. Но вначале — краткое предисловие.



Иран — это территория с невероятно насыщенной событиями историей и богатейшей культурой. Шагая по улицам местных городов, а в моем случае это был Тебриз, сталкиваешься с прекрасным каждую секунду. Абсолютно не важно, старинные ли это ворота четырнадцатого века, некогда служившие въездом в город, или вывеска современной кофейни. Все выглядит очень красиво и обставлено со вкусом. Почему у этих людей так развито чувство прекрасного?

В поисках ответа на свой вопрос я февральским вечером попал в гости к Бобаку Кабуду. Бобак — художник, дизайнер, скульптор и основатель галереи Kabood Atelier Art Gallery. Подобные заведения — тренд современной иранской культуры.