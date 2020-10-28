Молодое лицо иранского искусства
«Чего стоишь, не стесняйся, проходи! Здесь все свои, все друзья. Смотри что хочешь, фотографируй везде» — молодой крепкого телосложения курд по имени Бобак поприветствовал меня на довольно неплохом английском и, протянув руку, смотрел приветливо, не скрывая при этом почти детского любопытства.
Так начался вечер моего знакомства с иранской молодежью. Но вначале — краткое предисловие.
Иран — это территория с невероятно насыщенной событиями историей и богатейшей культурой. Шагая по улицам местных городов, а в моем случае это был Тебриз, сталкиваешься с прекрасным каждую секунду. Абсолютно не важно, старинные ли это ворота четырнадцатого века, некогда служившие въездом в город, или вывеска современной кофейни. Все выглядит очень красиво и обставлено со вкусом. Почему у этих людей так развито чувство прекрасного?
В поисках ответа на свой вопрос я февральским вечером попал в гости к Бобаку Кабуду. Бобак — художник, дизайнер, скульптор и основатель галереи Kabood Atelier Art Gallery. Подобные заведения — тренд современной иранской культуры.
За внешне невзрачной металлической дверью — изобилие арт-объектов.
Взгляд то и дело перескакивал на декоративные металлические скульптуры и деревянные панно, холсты самых разных размеров с вербально невыразимым буйством красок, разложенные повсюду средства художественного самовыражения главного творца и владельца галереи, а также всех остальных участников арт-тусовки, находившихся здесь же.
В окружении стен, часть из которых вначале была глубокого и насыщенного красного цвета, а затем стала вызывающе зеленой, стояли столы, стулья, выполненные очевидно вручную самим хозяином и измазанные красками, заваленные обрывками бумаги и хостов, картинными рамами, кружками с чаем и восточными сладостями. Одно из помещений собрало полтора десятка человек, которые, разбившись на группы, что-то оживленно обсуждали. Это члены художественного кружка, объединяющего людей самых разных возрастов. Некоторые из них выделяются из общего ряда: руководители, опытные и титулованные художники и дизайнеры — именно их работы висят на стенах вокруг нас.
Лейла, статная улыбчивая женщина с броским красным платком, повязанным вокруг головы, рассказывает, что она художник-график и постоянный участник выставок в галерее. Ее работы не раз выставлялись и за пределами Тебриза — в частности, в Тегеране и даже за границей.
Прямо напротив нас с Лейлой, вдумчиво нанося штрихи на лист, расположился Мортеза, обладатель совершенно роскошных усов. Его специализация — ковры. Окрашивание и разработка дизайна для будущих шедевров ткачества — один из модных жанров в современном искусстве Ирана. Новые мотивы для ковровых узоров, созданные на основе классических сюжетов многовековой давности и современной моды — вот художественная задача для моего нового собеседника. В галерее он набрасывает скетчи с узорами, экспериментирует с цветовой палитрой. Итоги его творческих поисков также выставляются здесь.
Пока Мортеза позировал для портрета, несколько девушек неподалеку решились и попросили совместное фото. Махса любит пробовать свои силы в карандашном рисунке, за чем я и застал ее на одной из галерейных лавок вместе с сестрой и подругами. Бойкая девица в больших круглых очках, она с восторгом смотрит на своих старших товарищей, а те, в свою очередь, относятся к ней с почти родительским теплом. Бобак то и дело подходит посмотреть на ее натюрморт, перебрасывается с ней пару слов и отходит. Учитель доволен успехами учениц.
Дизайнерская секция галереи представлена группой парней очень выразительного вида, которые, устроившись на лавке вдоль стены, обсуждают концептуальные тонкости профессии. Но тут же забывают обо всем, когда я показываю картинки с бело-голубыми и оранжево-красными узорами. Завязывается диалог: я объясняю, что такое гжель и хохлома, а они рассказывают, что в Иране сейчас все буквально помешаны на вписывании традиционного в современное.
За окном уже поздний вечер, количество людей вокруг постепенно сходит на нет. Но один из юных творцов не уходит — похоже, среди оставшихся завсегдатаев галереи находится его мама или старшая сестра. Протягиваю руку, мальчик осторожно пожимает ее и робко смотрит на меня, инстинктивно пряча свой рисунок. Я притворно меняюсь в лице и серьезно спрашиваю, не он ли тот самый известнейший автор в Тебризе, о котором мне рассказывали? Первые секунды мальчик окончательно смущается, но вскоре, под одобрительные возгласы окружающих взрослых, «признается» — да, это он и есть. Контакт налажен, и молодой автор с гордостью показывает свой рисунок. На листе фигура животного, больше всего напоминающего антилопу или молодого оленя. Рисунок детский, но очень милый. Почтительно склонив голову, прошу молодого маэстро попозировать для фото и какое-то время просто сижу рядом, наблюдая за работой ребенка. Потом уже он подходит и просит подержать в руках камеру, сделать несколько кадров. Я, конечно же, охотно разрешаю…
Иранская молодежь, окружившая меня в тот вечер, оставила о себе самые приятные впечатления. Стало отчетливо понятно, что все еще живы многовековые традиции в искусстве, которые зарождаются на вывесках в тебризских кафе и простых рисунков, а достигают престижнейших аукционов с баснословными бюджетами. Но начинается все именно в галереях, подобных той, что содержит мой друг Бобак из Тебриза. Сюда приходят чтобы учиться и учить, показать себя и найти вдохновение для новых шедевров.
… Общение с тербризскими художниками случилось всего за несколько дней до того, как ситуация с COVID-19 окончательно превратилась в пандемию. Через три дня после моего возвращения в Россию закрылись границы, а эпидемия в Иране набрала максимальные обороты. Но творческая жилка всегда даст о себе знать, даже когда приходится сидеть дома и соблюдать требования медиков. Авторы из Kabood Atelier Art Gallery не остались в стороне и за время карантина основали целое движение. Назвали его просто — «Карантин». На протяжении многих недель, просыпаясь по утрам, молодые люди каждый день рисовали то, что видели первым — свое отражение в зеркале. К творческой акции присоединились тысячи людей, число рисованных селфи, опубликованных на страницах «Карантина» в соцсетях, превысило 1300 портретов. Арт-флешмоб выплеснулся за границы Ирана, и по сей день тысячи людей по всему миру следят за каждым новым карандашным рисунком, загруженным в Интернет, вглядываясь, таким образом, в молодое лицо иранского искусства.