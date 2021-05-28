Монетный двор Литвы разместил на монетах девиз чужой страны

Дизайн разработан литовскими художниками Эгле Раткуте (Eglė Ratkutė) и Эрнестасом Жемайтисом (Ernestas Žemaitis). Тираж монеты составляет 500 000 штук, из них 5 000 – высочайшего качества «BU» в нумизматической упаковке. Все они имеют хождение по всей зоне евро, но более качественные ценятся коллекционерами и продаются по цене выше номинала. Сейчас 2-евровую памятную монету качества «BU» можно приобрести за девять евро, притом не более двух штук в одни руки.

Не исключено, что в будущем ценность и спрос даже увеличатся: 10% тиража содержит невероятную ошибку. Вместо надписи на литовском языке «Свобода. Единство. Процветание» («LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ *») на ребре монеты размещена фраза на латышском языке «Боже, благослови Латвию» («DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU»): это шаблон, который соседняя страна чеканит на своих денежных знаках.

Ошибка особенно удивительна с учетом того, что монеты изготовлены на Литовском монетном дворе. Банк уже обратился к этой организации за разъяснениями, а та, со своей стороны, начала внутреннее расследование.

Владельцы «ошибочных монет» имеют право вернуть их, заменив на «правильные». Посмотрите на очаровательные латвийские монеты со сказочными героями.