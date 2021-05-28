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«Дикая природа России»
Жизнь планеты

Монетный двор Литвы разместил на монетах девиз чужой страны

Анастасия Баринова
28 мая 2021
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Фото: Lietuvos bankas
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Фото: Lietuvos bankas
На литовских монетах – надпись на латышском языке.

19 мая Банк Литвы выпустил в обращение памятную монету номиналом 2 евро, посвященную биосферному заповеднику «Жувинтас». На «национальной стороне» монеты изображен пейзаж этого природного парка: удаленные острова, крупнейшее водно-болотное угодье Литвы и его самобытная фауна. На переднем плане изображена большая выпь, которая тянется к жабе рода жерлянка; в зарослях скрывается вертлявая камышовка, а над ней – стая журавлей и самая знаковая для заповедника птица, лебедь-шипун.

Дизайн разработан литовскими художниками Эгле Раткуте (Eglė Ratkutė) и Эрнестасом Жемайтисом (Ernestas Žemaitis). Тираж монеты составляет 500 000 штук, из них 5 000 – высочайшего качества «BU» в нумизматической упаковке. Все они имеют хождение по всей зоне евро, но более качественные ценятся коллекционерами и продаются по цене выше номинала. Сейчас 2-евровую памятную монету качества «BU» можно приобрести за девять евро, притом не более двух штук в одни руки.

Не исключено, что в будущем ценность и спрос даже увеличатся: 10% тиража содержит невероятную ошибку. Вместо надписи на литовском языке «Свобода. Единство. Процветание» («LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ *») на ребре монеты размещена фраза на латышском языке «Боже, благослови Латвию» («DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU»): это шаблон, который соседняя страна чеканит на своих денежных знаках. 

Ошибка особенно удивительна с учетом того, что монеты изготовлены на Литовском монетном дворе. Банк уже обратился к этой организации за разъяснениями, а та, со своей стороны, начала внутреннее расследование.

Владельцы «ошибочных монет» имеют право вернуть их, заменив на «правильные». Посмотрите на очаровательные латвийские монеты со сказочными героями.

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