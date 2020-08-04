Моряков на необитаемом острове нашли благодаря надписи SOS на песке

Сообщается, что у судна закончилось топливо, и оно отклонилось от курса. Моряки провели на крошечном необитаемом острове три дня.

После обнаружения надписи SOS на Пикелот был направлен вертолет, который доставил мужчинам воду и еду. Состояние пропавших специалисты оценили как хорошее — «значимых ранений» у них не нашли. После этого к месту отправилось микронезийское патрульное судно FSS Independence, которое взяло моряков на борт.

Микронезия в западной части Тихого океана состоит примерно из 600 крошечных островов, разбросанных по обширному океанскому пространству.

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