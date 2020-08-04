Моряков на необитаемом острове нашли благодаря надписи SOS на песке

Трое моряков были найдены на острове Пикелот в Микронезии военными самолетами Австралии и США. Их обнаружили благодаря буквам SOS на песчаном пляже.
Как сообщает ВВС, моряки были объявлены пропавшими без вести после того, как не сумели преодолеть путь в 42 километра от острова Пулавата до атоллов Пулапа. Вместо этого, их 7-метровая лодка-скиф оказалось на острове Пикелот в 190 километрах от места отплытия.
Beach SOS saves men stranded on tiny Micronesian island https://t.co/ok54vtJsRe— BBC News (World) (@BBCWorld) August 4, 2020
Сообщается, что у судна закончилось топливо, и оно отклонилось от курса. Моряки провели на крошечном необитаемом острове три дня.
После обнаружения надписи SOS на Пикелот был направлен вертолет, который доставил мужчинам воду и еду. Состояние пропавших специалисты оценили как хорошее — «значимых ранений» у них не нашли. После этого к месту отправилось микронезийское патрульное судно FSS Independence, которое взяло моряков на борт.
Микронезия в западной части Тихого океана состоит примерно из 600 крошечных островов, разбросанных по обширному океанскому пространству.
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