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Жизнь планеты

Моряков на необитаемом острове нашли благодаря надписи SOS на песке

Михаил Сысоев
04 августа 2020
Они три дня считались пропавшими без вести.

Трое моряков были найдены на острове Пикелот в Микронезии военными самолетами Австралии и США. Их обнаружили благодаря буквам SOS на песчаном пляже. 

Как сообщает ВВС, моряки были объявлены пропавшими без вести после того, как не сумели преодолеть путь в 42 километра от острова Пулавата до атоллов Пулапа. Вместо этого, их 7-метровая лодка-скиф оказалось на острове Пикелот в 190 километрах от места отплытия. 

Сообщается, что у судна закончилось топливо, и оно отклонилось от курса. Моряки провели на крошечном необитаемом острове три дня. 

После обнаружения надписи SOS на Пикелот был направлен вертолет, который доставил мужчинам воду и еду. Состояние пропавших специалисты оценили как хорошее — «значимых ранений» у них не нашли. После этого к месту отправилось микронезийское патрульное судно FSS Independence, которое взяло моряков на борт.

Микронезия в западной части Тихого океана состоит примерно из 600 крошечных островов, разбросанных по обширному океанскому пространству.

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