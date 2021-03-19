Мощная буря в Китае оказалась не песчаной, а пыльной

В начале недели на Азию обрушилась сильнейшая за последние 10 лет буря, которую поначалу называли песчаной. В результате стихийного бедствия в Китае погибли шесть человек, а в соседней Монголии сообщили о 81 человеке, пропавшем без вести. Также пострадали и страны Персидского залива.

Теперь эксперты сообщают, что буря в Китае была пыльной. Разница принципиальна, все сводится к вопросу о размерах частиц. Зерна песка — это минеральные частицы диаметром более 0,06 мм, а пыль значительно меньше.

Частицы пыли — менее 10 микрометров (pm10) и особенно менее 2,5 микрометров (pm2,5) — представляют серьезную опасность для здоровья человека, поскольку они достаточно малы, чтобы попасть глубоко в легкие.

Пыльные бури в Китае происходили задолго до того, как люди оказали большое влияние на ландшафт. Во время повторяющихся ледниковых периодов последних 2,6 миллиона лет, когда ледяные щиты то отступали, то появлялись вновь, образовывались огромные объемы пыли, которая в свою очередь образовывала отложения, известные как лёсс.