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Жизнь планеты

Мощная буря в Китае оказалась не песчаной, а пыльной

National Geographic Россия
19 марта 2021
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Направление ветров в Азии во время недавних пыльных бурь
Фото: NASA
Заявление ученых выглядит какой-то придиркой, но на самом деле разница огромная.

В начале недели на Азию обрушилась сильнейшая за последние 10 лет буря, которую поначалу называли песчаной. В результате стихийного бедствия в Китае погибли шесть человек, а в соседней Монголии сообщили о 81 человеке, пропавшем без вести. Также пострадали и страны Персидского залива.

Теперь эксперты сообщают, что буря в Китае была пыльной. Разница принципиальна, все сводится к вопросу о размерах частиц. Зерна песка — это минеральные частицы диаметром более 0,06 мм, а пыль значительно меньше.

Частицы пыли — менее 10 микрометров (pm10) и особенно менее 2,5 микрометров (pm2,5) — представляют серьезную опасность для здоровья человека, поскольку они достаточно малы, чтобы попасть глубоко в легкие. 

Пыльные бури в Китае происходили задолго до того, как люди оказали большое влияние на ландшафт. Во время повторяющихся ледниковых периодов последних 2,6 миллиона лет, когда ледяные щиты то отступали, то появлялись вновь, образовывались огромные объемы пыли, которая в свою очередь образовывала отложения, известные как лёсс.

За тысячелетия они накапливались до толщины 350 метров, чтобы сформировать Лёссовое плато, занимающее площадь, превышающую площадь Франции. Лёсс богат минеральными веществами и делает почву продуктивной для сельского хозяйства. Однако тот же лёсс теперь размывается ветром и рециркулирует в виде пыли.

Существует достаточно свидетельств того, что в целом частота пыльных бурь в Китае за последние несколько десятилетий снизилась. При этом другие исследования показывают увеличение количества пыльных бурь в некоторых регионах Китая за последние несколько столетий.

В глобальном масштабе картина не менее сложна. Исследования, проведенные в Израиле, предполагают увеличение количества пыльных бурь за последние 30 лет, в то время как другие исследования говорят о снижении их частоты в других регионах.

Пыльные бури несут большую угрозу здоровью людей, однако ученые сегодня отмечают и их позитивную роль. Так, исследование 2014 года показало, что более трех четвертей растворенного железа в северной части Атлантического океана было получено из разносимой ветром пыли Сахары. Эта пыль является удобрением фитопланктона океанов, который, в свою очередь, лежит в основе большинства морских пищевых цепочек. 

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