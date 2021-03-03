Московские отели три месяца удерживают лидерство по загрузке в Европе

В январе 2021 года заполняемость московских отелей составила 43,6%. Это самый высокий показатель в Европе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитическое исследование компании Cushman & Wakefield. Второе место занял Баку — заполняемость отелей в столице Азербайджана в январе составила 26%.

Санкт-Петербург (Россия) и Стамбул (Турция) поделили третье и четвертое места с показателем 24% соответственно.

Топ-10 городов Европы по заполняемости отелей в январе 2021

1. Москва (43,6%)

2. Баку (26%)

3-4. Санкт-Петербург, Стамбул (24%)

5. Таллин, Эстония (15,7%)

6. Манчестер, Великобритания (14,2%)

7. Тель-Авив, Израиль (13,8%)

8. Белград, Сербия (13,6%)

9. Мадрид, Испания (13,5%)

10. София, Болгария (12,9%).

«Москва лидирует по загрузке гостиниц в Европе с ноября 2020 года: тогда отели оказались заполнены на 39%, на втором месте был Стамбул (37,3%). В декабре отрыв российской столицы стал еще больше — 43,3% против 26,3% у гостиниц Стамбула», — отмечается в исследовании.

По сравнению с январем 2020 года снижение загрузки отелей Москвы оказалось самым низким среди других туристических центров Европы (-27,4%). В Санкт-Петербурге загрузка снизилась на 48%. В то же время в Варшаве, Вене, Праге, Будапеште и Братиславе падение составило от 88 до 95%.