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National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
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Жизнь планеты

Московские отели три месяца удерживают лидерство по загрузке в Европе

Интерфакс
03 марта 2021
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Radisson Collection Hotel, Москва
Фото: Армен Майтесян
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Chekhoff Hotel, Москва
Фото: Chekhoff Hotel Moscow
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Вид из окон отеля AZIMUT Hotel Смоленская, Москва
Фото: AZIMUT Hotel Смоленская
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Лобби «Президент-Отеля», Москва
Фото: President Hotel
Главное из свежего исследования Cushman & Wakefield

В январе 2021 года заполняемость московских отелей составила 43,6%. Это самый высокий показатель в Европе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитическое исследование компании Cushman & Wakefield. Второе место занял Баку — заполняемость отелей в столице Азербайджана в январе составила 26%.

Санкт-Петербург (Россия) и Стамбул (Турция) поделили третье и четвертое места с показателем 24% соответственно.

Топ-10 городов Европы по заполняемости отелей в январе 2021

1. Москва (43,6%)
2. Баку (26%)
3-4. Санкт-Петербург, Стамбул (24%)
5. Таллин, Эстония (15,7%)
6. Манчестер, Великобритания (14,2%)
7. Тель-Авив, Израиль (13,8%)
8. Белград, Сербия (13,6%)
9. Мадрид, Испания (13,5%)
10. София, Болгария (12,9%).

«Москва лидирует по загрузке гостиниц в Европе с ноября 2020 года: тогда отели оказались заполнены на 39%, на втором месте был Стамбул (37,3%). В декабре отрыв российской столицы стал еще больше — 43,3% против 26,3% у гостиниц Стамбула», — отмечается в исследовании.

По сравнению с январем 2020 года снижение загрузки отелей Москвы оказалось самым низким среди других туристических центров Европы (-27,4%). В Санкт-Петербурге загрузка снизилась на 48%. В то же время в Варшаве, Вене, Праге, Будапеште и Братиславе падение составило от 88 до 95%.

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