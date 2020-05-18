Московский метрополитен отмечает 85 лет
Сегодня московское метро — самое крупное в Европе по пассажиропотоку и занимает второе место в мире по этому показателю среди всех операторов метро, входит в десятку самых протяженных метрополитенов мира. В 2019 году через турникеты метро прошли свыше 2,5 млрд пассажиров, что сравнимо с третью населения всей планеты.
День рождения метро — праздник каждого москвича и каждого из 60000 тысяч его работников. Без работы метро развитие Москвы и поддержание привычного темпа городской жизни было бы просто невозможно.
Первая очередь столичного метро, запущенная в 1935 году включала в себя 11,5 км линий, 13 станций. В первый год работы Московского метрополитена в среднем в сутки совершалось 177 тыс. поездок. Пассажиров было мало, так как люди боялись спускаться под землю, опасались невиданных ранее эскалаторов и быстрых подземных поездов. Поездка на метро от конечной до конечной станции длилась 21,5 минуты, а тот же маршрут на трамвае занимал более двух часов.
В период Великой Отечественной войны, к январю 1944 года было завершено строительство третьей очереди метро. Во время войны были построены и открыты два участка линий и семь станций. Четвертую очередь Московского метрополитена начали строить после Великой Отечественной войны и закончили в 1954 году. На этом этапе на схеме метро появились знаменитая Кольцевая линия.
Московское метро сегодня
С 2011 года было открыто более 85 новых станций метро, их количество увеличилось более чем на 45%. Сегодня Московский метрополитен состоит из 15 линий, включая Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и Московский монорельс. Это 333 станции, через которые в будни проходит свыше 9,5 млн человек.
Большая кольцевая линия Московского метрополитена, первый участок которой был открыт в феврале 2018 года, станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире. Ее длина составит 70 км, а на самой линии расположится 31 станция.
В 2020 году запланировано открытие еще трех станций Большой кольцевой линии: на западном участке — «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская», а на северо-восточном участке — «Электрозаводская».
Даже в самые сложные для Москвы времена столичный метрополитен продолжал обеспечивать горожан стабильным и надежным транспортом. Он не останавливался во время Великой Отечественной войны, кроме одного дня - 16 октября 1941 года. В полном объеме метро работает и сейчас, помогая добираться до работы тем, от кого зависит жизнеобеспечение столицы.