Московский метрополитен отмечает 85 лет

Сегодня московское метро — самое крупное в Европе по пассажиропотоку и занимает второе место в мире по этому показателю среди всех операторов метро, входит в десятку самых протяженных метрополитенов мира. В 2019 году через турникеты метро прошли свыше 2,5 млрд пассажиров, что сравнимо с третью населения всей планеты.

День рождения метро — праздник каждого москвича и каждого из 60000 тысяч его работников. Без работы метро развитие Москвы и поддержание привычного темпа городской жизни было бы просто невозможно.