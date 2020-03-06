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Жизнь планеты

Московский зоопарк 8 марта сделает бесплатным вход для женщин в одежде с леопардовым принтом

06 марта 2020
Леопард
Фото: pxhere.com
Но Nat-geo.ru рекомендует воздержаться от участия в акции.

«Московский зоопарк запускает акцию "8 марта в леопарде". Женщины, пришедшие в этот день в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно. Мужчины могут получить 50% скидки на входной билет, в случае соблюдения требований к внешнему виду», — говорится в сообщении зоосада в Facebook.

Зоопарк уточняет, что леопардовый узор должен быть на крупных видимых предметах одежды, таких как куртка, пальто, рубашка, блузка, юбка, брюки, шапки, перчатки, шарф и тому подобное.

«Март — это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Амурских леопардов осталось всего 103 в дикой природе, амурских тигров и азиатских львов около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день — надев их расцветку», — Светлана Акулова, директор Московского зоопарка.

В некоторых других зоопарках придерживаются иного мнения относительно дресс-кода посетителей. В 2013 году лондонский парк Chessington World of Adventures Resort запретил вход в зоопарк в одежде со «звериным» принтом, в том числе с леопардовой расцветкой. Сотрудники зоопарка объясняют это тем, что слишком яркая одежда сбивает животных с толку: они принимают людей за представителей мира фауны и ведут себя соответствующим образом. Леопардовый окрас может напугать одних животных и склонить к агрессии других.

Московский зоопарк уже проводил схожую акцию в этом году. 27 февраля, в день полярного медведя, бесплатно пускали посетителей в белой одежде.