Московский зоопарк 8 марта сделает бесплатным вход для женщин в одежде с леопардовым принтом
«Московский зоопарк запускает акцию "8 марта в леопарде". Женщины, пришедшие в этот день в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно. Мужчины могут получить 50% скидки на входной билет, в случае соблюдения требований к внешнему виду», — говорится в сообщении зоосада в Facebook.
Зоопарк уточняет, что леопардовый узор должен быть на крупных видимых предметах одежды, таких как куртка, пальто, рубашка, блузка, юбка, брюки, шапки, перчатки, шарф и тому подобное.
В некоторых других зоопарках придерживаются иного мнения относительно дресс-кода посетителей. В 2013 году лондонский парк Chessington World of Adventures Resort запретил вход в зоопарк в одежде со «звериным» принтом, в том числе с леопардовой расцветкой. Сотрудники зоопарка объясняют это тем, что слишком яркая одежда сбивает животных с толку: они принимают людей за представителей мира фауны и ведут себя соответствующим образом. Леопардовый окрас может напугать одних животных и склонить к агрессии других.
Московский зоопарк уже проводил схожую акцию в этом году. 27 февраля, в день полярного медведя, бесплатно пускали посетителей в белой одежде.