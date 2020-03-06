Московский зоопарк 8 марта сделает бесплатным вход для женщин в одежде с леопардовым принтом

В некоторых других зоопарках придерживаются иного мнения относительно дресс-кода посетителей. В 2013 году лондонский парк Chessington World of Adventures Resort запретил вход в зоопарк в одежде со «звериным» принтом, в том числе с леопардовой расцветкой. Сотрудники зоопарка объясняют это тем, что слишком яркая одежда сбивает животных с толку: они принимают людей за представителей мира фауны и ведут себя соответствующим образом. Леопардовый окрас может напугать одних животных и склонить к агрессии других.

Московский зоопарк уже проводил схожую акцию в этом году. 27 февраля, в день полярного медведя, бесплатно пускали посетителей в белой одежде.