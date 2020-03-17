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Жизнь планеты

Московский зоопарк закрывается минимум до 10 апреля

17 марта 2020
Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

При этом на сайте зоопарка по-прежнему можно наблюдать за жизнью его резидентов — например, больших панд Жуи и Диндин — с помощью бесплатных онлайн-трансляций.

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Фото: Московский зоопарк

С каждым днем таких прямых эфиров будет все больше: например, уже с 18 марта будут подключены борнейские орангутаны, равнинные гориллы и белые медведи. 

Просветительская деятельность тоже не прекратится. Кружкам Московского зоопарка уже более ста лет — и карантин не помешает им работать. Открытый лекторий будет переведен в режим онлайн-трансляций в социальных сетях. Биологический кружок Манулята и кружок английского языка «Начинающий путешественник» будут функционировать в онлайн-режиме.

«А главное — вы можете не переживать за наших питомцев. Зоологи и киперы не прекратят свою работу, останутся на посту, равно как и другие отделы Зоопарка. Самсон, Памир, Роза, Тарзан, Рада, Сатурн, Бонд, Варя и все остальные в надежных руках», — говорится в сообщении зоопарка, поступившем в редакцию Nat-geo.ru.

Остаются открытыми для посещения Центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и филиал Зоопарка в Великом Устюге.