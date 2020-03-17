Московский зоопарк закрывается минимум до 10 апреля

При этом на сайте зоопарка по-прежнему можно наблюдать за жизнью его резидентов — например, больших панд Жуи и Диндин — с помощью бесплатных онлайн-трансляций.



Фото: Московский зоопарк

С каждым днем таких прямых эфиров будет все больше: например, уже с 18 марта будут подключены борнейские орангутаны, равнинные гориллы и белые медведи.

Просветительская деятельность тоже не прекратится. Кружкам Московского зоопарка уже более ста лет — и карантин не помешает им работать. Открытый лекторий будет переведен в режим онлайн-трансляций в социальных сетях. Биологический кружок Манулята и кружок английского языка «Начинающий путешественник» будут функционировать в онлайн-режиме.

«А главное — вы можете не переживать за наших питомцев. Зоологи и киперы не прекратят свою работу, останутся на посту, равно как и другие отделы Зоопарка. Самсон, Памир, Роза, Тарзан, Рада, Сатурн, Бонд, Варя и все остальные в надежных руках», — говорится в сообщении зоопарка, поступившем в редакцию Nat-geo.ru.

Остаются открытыми для посещения Центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и филиал Зоопарка в Великом Устюге.