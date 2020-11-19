Москва покинула топ-100 самых дорогих городов мира

Отмечается, что цены в Сингапуре упали на фоне оттока иностранной рабочей силы из-за пандемии. Население Сингапура сократилось впервые с 2003 года, что привело к снижению спроса и дефляции.

Наибольший рост цен был зафиксирован в Тегеране, что объясняется санкциями США, повлиявшими на поставки товаров. В результате иранская столица переместилась на 79-е со 106-го места рейтинга.

Согласно докладу EIU, стоимость жизни снизилась по сравнению с прошлым годом в странах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы, в то время как жить в западноевропейских городах стало дороже.

Список из 133 городов замкнули Алматы, Каракас, Лусака, Ташкент и Дамаск.

EIU прогнозирует, что многие ценовые тренды сохранятся в 2021 году. «Поскольку мировая экономика вряд ли до 2022 года достигнет уровня, наблюдавшегося до пандемии, расходы останутся ограниченными, а цены будут испытывать понижательное давление», — говорится в докладе.

Узнайте, почему Россия заняла 76-е место в «рейтинге процветания».