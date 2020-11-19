Москва покинула топ-100 самых дорогих городов мира

Москва заняла 106-е место в списке самых дорогих городов мира, потеряв 20 позиций. Рейтинг составлен EIU — аналитическим подразделением британской компании Economist Group.
EIU рассчитывает индексы на основе стоимости проживания для 133 города мира дважды в год, используя в качестве отправной точки прожиточный уровень в Нью-Йорке. Эксперты рассматривают цены на более чем 400 наименований товаров и услуг в 138 категориях.
Три первых места в новом рейтинге разделили между собой Цюрих, Париж и Гонконг, опередив лидеров предыдущего списка — Сингапур и Осаку. Сингапур опустился на четвертую строчку, а на пятом месте расположился Тель-Авив.
Отмечается, что цены в Сингапуре упали на фоне оттока иностранной рабочей силы из-за пандемии. Население Сингапура сократилось впервые с 2003 года, что привело к снижению спроса и дефляции.
Наибольший рост цен был зафиксирован в Тегеране, что объясняется санкциями США, повлиявшими на поставки товаров. В результате иранская столица переместилась на 79-е со 106-го места рейтинга.
Согласно докладу EIU, стоимость жизни снизилась по сравнению с прошлым годом в странах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы, в то время как жить в западноевропейских городах стало дороже.
Список из 133 городов замкнули Алматы, Каракас, Лусака, Ташкент и Дамаск.
EIU прогнозирует, что многие ценовые тренды сохранятся в 2021 году. «Поскольку мировая экономика вряд ли до 2022 года достигнет уровня, наблюдавшегося до пандемии, расходы останутся ограниченными, а цены будут испытывать понижательное давление», — говорится в докладе.
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