Москва признана лучшим городом для жизни по версии ООН

Столица победила в двух категориях: качество жизни и развитие инфраструктуры.

ООН опубликовала предварительную версию «Индекса процветания городов» (финальная будет доступна 31 марта). Мегаполисы оцениваются по множеству критериев, которые в итоге группируются в шесть позиций. Москва стала лидером дважды.

Российская столица названа лучшим городом мира с точки зрения развития инфраструктуры: 83 балла. За ней следуют Гонконг (78 баллов), Париж (76), Лондон (75) и Мадрид (72). Также в первой десятке – Нью-Йорк, Торонто, Богота, Сингапур и Ухань. Кроме того, Москва заняла первое место по качеству жизни, обогнав Сингапур, Гонконг, Лондон, Мадрид, Дели, Ухань, Сеул, Сидней и Париж. Эксперты высоко оценили показатели Москвы в сфере здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры и досуга, безопасности и общественных пространств.

Фото: Global Cities Ranking

В глобальном рейтинге Москва набрала 67,98 балла: это третье место в мире. Вместе с ней первую тройку формируют Сингапур (75,49) и Торонто (68,29).

Неплохие позиции у Москвы и в других категориях. «Городское управление и законодательство» – 10-е место; «Продуктивность экономики» – 12-е место; «Равенство и интеграция в жизнь общества» – 13-е место, «Экологическая устойчивость» – 17-е место.

Анализ проделан специалистами ООН-Хабитат и исследовательского центра Eure. Рассмотрев 54 крупнейших города мира, они составили итоговый рейтинг для 29 мегаполисов, представляющих все континенты.

Узнайте, какое место Москва заняла в рейтинге The World’s 100 Best Cities.