Москва выбрала регионы для вывоза своего мусора

Недавно в России были разработаны новые правила утилизации мусора. Главным изменением стало требование публичности информации о любых перемещениях мусора из одного региона России в другой. Региональным операторам и мусоровывозящим компаниям запретили отклоняться от утвержденных маршрутов.
Ежегодно в Москве образуется около 8 млн тонн мусора. Более половины (4,6 млн тонн) отправляется в Подмосковье, часть отходов принимают мусоросжигательные заводы, а куда поступает оставшийся объем, ранее официально не сообщалось.
Сейчас власти представили детальную схему работы с отходами – соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. Сортировать и размещать их будут на 11 комплексах переработки отходов (КПО) в Московской области: в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, Рошале и деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Сейчас построено и запущено лишь четыре из них, хотя на остальных также планируется размещать мусор уже в следующем году. КПО созданы в рамках новой системы обращения с мусором в Московской области, чтобы производить вторичное сырье из бумаги, металла, стекла и пластика и отбирать на перегной органические отходы, из них можно будет делать серый компост.
Из 13 действующих подмосковных полигонов в территориальную схему попали лишь «Алексинский карьер» и «Храброво». Также с 2022 года мусор будут свозить на четыре мусоросжигательных завода в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске по 350 тыс. тонн ежегодно. В соглашении с Подмосковьем говорится, что до 2030 года туда будет поступать 3,4 млн тонн московского мусора. А на территории самой столицы в 2020 году появятся погрузочно-разгрузочные кластеры: в поселке Некрасовка и возле железнодорожной станции Бойня.
Кроме того, в столице впервые появится единый региональный оператор, который будет вывозить мусор из Южного, Новомосковского и Троицкого административных округов. В остальных округах с 2014 года мусор собирают и утилизируют пять компаний, с которыми заключены контракты на 15 лет. В проекте новой терсхемы говорится, что в дальнейшем услугу будет осуществлять региональный оператор.
Направлениями для вывоза мусора определены Калужская и Владимирская область. В течение ближайших десяти лет Москва вывезет туда около 15 млн тонн и 9 млн тонн сооветственно. Ранее также планировалось, что в 2020 году мусор из столицы начнут отправлять в Архангельскую область для захоронения возле станции Шиес. Но там с 2018 года проходят многотысячные митинги протеста, и судя по новому документу, этот проект реализован не будет.
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