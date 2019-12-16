Москва выбрала регионы для вывоза своего мусора

Сейчас власти представили детальную схему работы с отходами – соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. Сортировать и размещать их будут на 11 комплексах переработки отходов (КПО) в Московской области: в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, Рошале и деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Сейчас построено и запущено лишь четыре из них, хотя на остальных также планируется размещать мусор уже в следующем году. КПО созданы в рамках новой системы обращения с мусором в Московской области, чтобы производить вторичное сырье из бумаги, металла, стекла и пластика и отбирать на перегной органические отходы, из них можно будет делать серый компост.



Из 13 действующих подмосковных полигонов в территориальную схему попали лишь «Алексинский карьер» и «Храброво». Также с 2022 года мусор будут свозить на четыре мусоросжигательных завода в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске по 350 тыс. тонн ежегодно. В соглашении с Подмосковьем говорится, что до 2030 года туда будет поступать 3,4 млн тонн московского мусора. А на территории самой столицы в 2020 году появятся погрузочно-разгрузочные кластеры: в поселке Некрасовка и возле железнодорожной станции Бойня.