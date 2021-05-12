Мужчина получил 3 инфекции после неудачной встречи с клещом

Мужчина посетил отделение неотложной помощи с симптомами лихорадки, тошноты и отчетливого отека вокруг лодыжки вместе с болью в ноге. Анализы показали, что у него была анемия (низкий уровень эритроцитов) и тромбоцитопения (низкий уровень тромбоцитов), а также острое повреждение почек и возможное повреждение печени.

Мужчина сообщил врачам, что месяцем ранее он заметил укус на той же лодыжке, предположительно нанесенный насекомым. Укус появился после поездки на северо-восток США, что заставило врачей подозревать, что на самом деле он был вызван клещом.

Однако, когда пришли новые анализы крови, даже они были удивлены результатами. Мужчина дал положительный результат не только на ожидаемую Borrelia burgdorferi, вызывающую болезнь Лайма, но и на бактерии Anaplasma phagocytophilum и Babesia microti, вызывающие анаплазмоз и бабезиоз соответственно.

Ученые опубликовали об этом случае тематическое исследование в издании BMJ Case Reports.