Мужчина попытался вылечить импотенцию монтажной пеной. Не получилось

Печальная история была опубликована в ноябрьском выпуске журнала Urology Case Reports. Согласно статье, 45-летний мужчина в течение некоторого времени вставлял различные предметы в уретру во время секса в попытке справиться с эректильной дисфункцией.

Но во время одной из таких сессий что-то пошло не так: партнерша мужчины попыталась использовать распылительную трубку от баллончика с монтажной пеной, чтобы удержать пенис в эрегированном состоянии. В какой-то момент партнерша мужчины нажала кнопку на баллончике, впрыснув пену в уретру и мочевой пузырь мужчины.

По словам пары, это произошло совершенно случайно, но, что еще более удивительно, мужчина в течение трех недель после этого инцидента не обращался за медицинской помощью. Пойти к врачу его заставили все нараставшие трудности при мочеиспускании (к моменту прибытия в больницу дело дошло до гематурии). На сканах тела мужчины были обнаружены различные массы затвердевшей пены, некоторые из них имели длину почти 11 см.