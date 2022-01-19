Мужчина попытался вылечить импотенцию монтажной пеной. Не получилось

Печальная история была опубликована в ноябрьском выпуске журнала Urology Case Reports. Согласно статье, 45-летний мужчина в течение некоторого времени вставлял различные предметы в уретру во время секса в попытке справиться с эректильной дисфункцией.
Но во время одной из таких сессий что-то пошло не так: партнерша мужчины попыталась использовать распылительную трубку от баллончика с монтажной пеной, чтобы удержать пенис в эрегированном состоянии. В какой-то момент партнерша мужчины нажала кнопку на баллончике, впрыснув пену в уретру и мочевой пузырь мужчины.
По словам пары, это произошло совершенно случайно, но, что еще более удивительно, мужчина в течение трех недель после этого инцидента не обращался за медицинской помощью. Пойти к врачу его заставили все нараставшие трудности при мочеиспускании (к моменту прибытия в больницу дело дошло до гематурии). На сканах тела мужчины были обнаружены различные массы затвердевшей пены, некоторые из них имели длину почти 11 см.
Медицинскому персоналу удалось извлечь пену из мочевого пузыря мужчины во время операции, но массы, расположенные в его половом члене, оказались более проблематичными. Используя специальные инструменты, врачи попытались «захватить» пену и вытащить ее через уретру мужчины, но это оказалось невозможным.
Стало понятно, что мужчина страдал стриктурой уретры – состоянием, при котором уретра покрывается рубцами, вызывая ее сужение. Эта рубцовая ткань эффективно закрепила пену на месте, и извлечь ее простым способом не получилось бы.
Медики были вынуждены выполнить промежностную уретротомию, при которой делается новое отверстие между мошонкой и анусом, чтобы удалить оставшиеся фрагменты пены. Эта процедура также отводит струю мочи от полового члена, а новое отверстие в промежности используется для выведения мочи.
По словам авторов статьи, попытка получить сексуальное удовольствие является основной причиной, по которой люди вводят в уретру различные предметы, но также это может быть результатом психического заболевания: в такой ситуации пациенты могут подвергаться риску рецидива.
После операции у мужчины не выявили никаких дальнейших проблем. Ожидается, что ему предстоят дальнейшие процедуры по восстановлению уретры, но только после психиатрической оценки. Однако авторы статьи отмечают, что сейчас пациент является бездомным, и право на такую оценку появится у него только в случае достижения «стабильной жизненной ситуации». Они также сомневаются, что мужчине теперь когда-либо удастся воспользоваться своим пенисом.
Исследователи добавляют, что подобные случаи происходят в медицинской практике довольно редко, но о некоторых из них уже сообщалось ранее. Так, в похожих процедурах врачам уже приходилось извлекать застрявшие соломинки, ватные палочки, батареи, кабели и даже гвозди.