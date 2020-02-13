Мужчина реанимирует геккона, захлебнувшегося в кружке пива: видео

Австралиец, которого называют Слэб, выпивал с друзьями в отеле в Коринди-Бич на северном побережье штата Новый Южный Уэльс. Он вышел на улицу покурить, а когда вернулся, обнаружил в своем стакане пива геккона.
Мужчина подумал, что его разыгрывают сотрудники бара и принес им кружку, однако те заверили, что животное оказалось в пиве случайно. Тогда Слэб отнес кружку обратно к своему столику, достал геккона, который уже не шевелился, и решил, возможно в шутку, реанимировать его.
После нескольких попыток сделать геккону искусственное дыхание и компрессию грудной клетки указательным пальцем, животное зашевелилось. Слэб положил зверька на ладонь, после чего геккон перевернулся и довольно шустро полез вверх по руке.
«Вы только поглядите! Я спас ему жизнь!» – закричал мужчина, показывая на геккона.
Гекконы не умеют плавать, однако многие виды этих животных способны буквально бегать по воде благодаря уникальной структуре кожи (которая отталкивает воду и позволяет использовать силу ее поверхностного натяжения) и манере движения их лап, с помощью чего они создают своеобразную воздушную подушку под собственным телом.