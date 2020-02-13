Мужчина реанимирует геккона, захлебнувшегося в кружке пива: видео

Австралиец, которого называют Слэб, выпивал с друзьями в отеле в Коринди-Бич на северном побережье штата Новый Южный Уэльс. Он вышел на улицу покурить, а когда вернулся, обнаружил в своем стакане пива геккона.

Мужчина подумал, что его разыгрывают сотрудники бара и принес им кружку, однако те заверили, что животное оказалось в пиве случайно. Тогда Слэб отнес кружку обратно к своему столику, достал геккона, который уже не шевелился, и решил, возможно в шутку, реанимировать его.