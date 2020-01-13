На Аляске спасен мужчина, проживший на морозе 22 дня

Но долго горевать мужчина не мог себе позволить: ему было необходимо оборудовать себе новое место для зимовки. Оценив запасы еды, не сильно пострадавшей в огне, он решил, что сможет продержаться несколько недель. Идти к ближайшему населенному пункту он не решился: тот лежит на расстоянии около 30 км, и путь пересекают реки. Состояние льда Тайсон оценить не мог, местности он не знал, снегоходов и карты у него не было, и, к тому же, световой день в этой части Аляски длится всего шесть часов – все это делало поход невозможным.



Мужчина предположил, что рано или поздно друзья заметят, что он долго не выходит на связь. Правда, рассчитывать, что это произойдет скоро, он не мог: он и ранее звонил им очень редко, поскольку заряжать телефон ему было сложно.



Сначала Тайсон вырыл себе снежную пещеру, где, в основном, спал. Спустя некоторое время он оборудовал укрытие, соорудив из остатков досок и брезента навес вокруг печи, и таким образом мог греться у огня. На улице было так холодно, что моча в ведре, стоящем возле печки, замерзала через минуту.



Еды хватало на две скромных порции в день: расплавленное арахисовое масло, подгоревшая фасоль и другие консервы. Мужчина стал совершать вылазки по окрестностям, нанося огромные надписи SOS на открытые участки. Для того, чтобы их было лучше видно с воздуха, он посыпал контур золой.



Лишь спустя два десятка дней друзья Тайсона заподозрили неладное и обратились в спасательные службы. На помощь были отправлены местные военные, и они действительно заметили надпись SOS. В свою очередь услышав звук ветролета, Тайсон выскочил из укрытия и принялся махать руками.