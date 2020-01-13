На Аляске спасен мужчина, проживший на морозе 22 дня

30-летний житель штата Юта Тайсон Стили (Tyson Steele) решил кардинально изменить свою жизнь: он купил небольшой участок на Аляске и установил сборный дом из гофрированного железа. Он поселился там в сентябре, подготовившись к долгой северной зиме, как ему казалось, в достаточной степени. У него были большие запасы пищи (в основном, консервированной) спички, винтовка и простейший телефон, позволяющий иногда связываться с друзьями. Компанию ему составлял 6-летний лабрадор-ретривер по кличке Фил.
17 или 18 декабря (все дни проходили одинаково, и Тайсон не уверен в точной дате) обогрев жилища закончился пожаром: мужчина бросил в печь слишком крупный кусок картона и мощные искры долетели до крыши. Среди ночи Тайсон проснулся от того, что на него капает горящий пластик. Он вытащил из горящего дома пса, после чего принялся поспешно извлекать еще не тронутые огнем вещи – в частности, спальный мешок.
В какой момент Фил последовал за хозяином обратно в дом – неизвестно, но выбраться ему оттуда уже не удалось. Огонь добрался до патронов, и те сдетонировали. Мощный взрыв окончательно уничтожил жилище вместе с находившейся внутри собакой.
Но долго горевать мужчина не мог себе позволить: ему было необходимо оборудовать себе новое место для зимовки. Оценив запасы еды, не сильно пострадавшей в огне, он решил, что сможет продержаться несколько недель. Идти к ближайшему населенному пункту он не решился: тот лежит на расстоянии около 30 км, и путь пересекают реки. Состояние льда Тайсон оценить не мог, местности он не знал, снегоходов и карты у него не было, и, к тому же, световой день в этой части Аляски длится всего шесть часов – все это делало поход невозможным.
Мужчина предположил, что рано или поздно друзья заметят, что он долго не выходит на связь. Правда, рассчитывать, что это произойдет скоро, он не мог: он и ранее звонил им очень редко, поскольку заряжать телефон ему было сложно.
Сначала Тайсон вырыл себе снежную пещеру, где, в основном, спал. Спустя некоторое время он оборудовал укрытие, соорудив из остатков досок и брезента навес вокруг печи, и таким образом мог греться у огня. На улице было так холодно, что моча в ведре, стоящем возле печки, замерзала через минуту.
Еды хватало на две скромных порции в день: расплавленное арахисовое масло, подгоревшая фасоль и другие консервы. Мужчина стал совершать вылазки по окрестностям, нанося огромные надписи SOS на открытые участки. Для того, чтобы их было лучше видно с воздуха, он посыпал контур золой.
Лишь спустя два десятка дней друзья Тайсона заподозрили неладное и обратились в спасательные службы. На помощь были отправлены местные военные, и они действительно заметили надпись SOS. В свою очередь услышав звук ветролета, Тайсон выскочил из укрытия и принялся махать руками.
Его доставили в Анкоридж. Медики не обнаружили у него никаких отклонений в здоровье. Небритостью и спутанными волосами он напомнил спасателям персонажа Тома Хэнкса в фильме «Изгой».
В общей сложности Стил провел в ледяном плену 22 или 23 дня, но это приключение не перечеркнуло его мечту жить в одиночестве на природе. Однажды он планирует вернуться обратно: «Там мой дом», а пока он отдыхает в кругу семьи в родном штате Юта.
Узнайте, как мужчина прожил 133 дня на плоту в океане.