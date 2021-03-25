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На авиасалоне МАКС-2021 представят первый российский электросамолет

National Geographic Россия
25 марта 2021
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Фото: Pixabay
Презентация состоится в июле.

Первый электросамолет российского производства покажут на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Это то, что с Фондом перспективных исследований (ФПИ) делали — электросамолет на принципах сверхпроводимости», — Юрий Борисов.

Накануне «Ростех» объявил, что постарается максимально ярко представить достижения России в военном и в гражданском авиастроении. «Планируются и новинки, в частности, впервые покажем принципиально новый самолет», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В феврале в Новосибирске состоялся наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40. Электрический авиадвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт создан компанией «СуперОкс» в рамках контракта с ФПИ.

Полученные технологии планируют использовать для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических самолетов и вертолетов.

Тем временем Норвегия планирует перейти на «электрическое» авиасообщение уже к 2040 году. 

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