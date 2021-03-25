На авиасалоне МАКС-2021 представят первый российский электросамолет

Накануне «Ростех» объявил, что постарается максимально ярко представить достижения России в военном и в гражданском авиастроении. «Планируются и новинки, в частности, впервые покажем принципиально новый самолет», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В феврале в Новосибирске состоялся наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40. Электрический авиадвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт создан компанией «СуперОкс» в рамках контракта с ФПИ.

Полученные технологии планируют использовать для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических самолетов и вертолетов.

Тем временем Норвегия планирует перейти на «электрическое» авиасообщение уже к 2040 году.