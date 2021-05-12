На Чернобыльской АЭС возобновились ядерные реакции

Количество нейтронов растет медленно, говорит Савельев, предполагая, что у них есть еще несколько лет, чтобы придумать, как подавить угрозу.

В результате аварии в 1986 году внутри помещений и коридоров ЧАЭС перегретое урановое топливо, собранное в бассейнах, смешанное с расплавленной циркониевой оболочкой, графитовыми управляющими стержнями и сжиженным песком, образовало специфический вид радиоактивных отходов. Их называют лавообразные топливосодержащие массы (ЛТСМ).

Общий вес ЛТСМ оценивается в 1200 тонн. Распределение этого материала и оценка содержащегося в нем топлива очень важны для взятия под контроль всего объема ядерных материалов, образовавшихся в результате аварии.

На протяжении десятилетий изотопы урана из ЛТСМ продолжали испускать случайные нейтроны из своих ядер. Те, кто оказывается достаточно близко к ядру другого изотопа, рискуют нарушить свой хрупкий баланс, высвободив больше нейтронов.