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Жизнь планеты

Динозавр о четырёх крыльях

Текст: Анастасия Корф Рисунок: Сергей Красовский Источник: Джастин Холл, Университет Южной Калифорнии, Лос-Анджелес
14 сентября 2019
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Вторая пара крыльев позволяла ящеру Microraptor gui быть сверхманевренным летуном. Летающий динозавр охотился на птиц.
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Как летал динозавр с четырьмя крыльями? Палеонтологи размышляли над этим вопросом десять лет!

В 2003 году в Китае впервые был найден скелет летающего динозавра с оперенными ногами, то есть с двумя парами крыльев. Мелкий, размером не больше индюка, ящер Microraptor gui жил 130 миллионов лет назад. Ученые выдвинули несколько гипотез, объясняющих, как мог летать микрораптор. Согласно первой из них, ящер прыгал с дерева на дерево подобно летяге, одновременно расправляя и передние, и задние крылья. Однако задняя пара крыльев располагается ниже передней!

Тогда возникла версия биплана братьев Райт: динозавр расправлял обе пары крыльев и маневрировал как самолет с двумя плоскостями. «Но в таком случае микрораптору нужно было удерживать ноги в положении шпагата, а это очень неудобно», – говорит палеонтолог из Университета Южной Калифорнии Джастин Холл, предложивший последнюю на данный момент гипотезу. Холл провел много опытов с современными хищными птицами и 3D-моделями и доказал, что микрораптор поджимал под себя ноги, не используя задние крылья.

«Скорее всего, ящер расправлял то левое, то правое заднее крыло, чтобы быстро развернуться, – объясняет он. – Например, поворачивая налево, можно было развернуть левое заднее крыло и сократить радиус поворота и риск удариться о дерево».

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