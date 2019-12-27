На Дальнем Востоке планируют построить город на 20-25 тысяч жителей

Алексеев подчеркнул, что это не спальный микрорайон, в нем же будут созданы рабочие места в современном офисном центре, а работодателем выступит сама компания DNS. По оценкам компании, на проектирование и согласование проекта понадобится около двух лет, а само строительство города займет три года.

«DNS Девелопмент» уже реализовала или реализовывает иные строительные проекты: жилой квартал во Владивостоке, загородный поселок в Приморском крае, складские и производственные помещения на ТОР «Надеждинский» и частный промышленный парк во Владивостоке.