На Дальнем Востоке планируют построить город на 20-25 тысяч жителей

Генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в районе территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» и поселка Новый во Владивостокской области будет возведен город. Компания планирует построить 600 тысяч м² жилья, 50 тысяч м² под офисные центры, 60 тысяч м² коммерческих площадей, две большие общеобразовательные школы, три детских сада, поликлинику, пожарную станцию и другие объекты городской инфраструктуры.
Алексеев подчеркнул, что это не спальный микрорайон, в нем же будут созданы рабочие места в современном офисном центре, а работодателем выступит сама компания DNS. По оценкам компании, на проектирование и согласование проекта понадобится около двух лет, а само строительство города займет три года.
«DNS Девелопмент» уже реализовала или реализовывает иные строительные проекты: жилой квартал во Владивостоке, загородный поселок в Приморском крае, складские и производственные помещения на ТОР «Надеждинский» и частный промышленный парк во Владивостоке.