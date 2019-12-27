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Жизнь планеты

На Дальнем Востоке планируют построить город на 20-25 тысяч жителей

27 декабря 2019
Проект города на Дальнем Востоке
Фото: Дмитрий Алексеев/facebook.com
Инициатором проекта стала основанная в 2012 году компания «DNS Девелопмент».

Генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в районе территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» и поселка Новый во Владивостокской области будет возведен город. Компания планирует построить 600 тысяч м² жилья, 50 тысяч м² под офисные центры, 60 тысяч м² коммерческих площадей, две большие общеобразовательные школы, три детских сада, поликлинику, пожарную станцию и другие объекты городской инфраструктуры.

«[Будет применен] европейский опыт градостроительства с учетом всех российских норм. Все, что мы любим в урбанистике. Блокированная застройка с архитектурными доминантами, дворы без машин, первые этажи с коммерческими площадями, сохраненные природных ландшафтов и даже лавочки с велодорожками», — Дмитрий Алексеев.

Алексеев подчеркнул, что это не спальный микрорайон, в нем же будут созданы рабочие места в современном офисном центре, а работодателем выступит сама компания DNS. По оценкам компании, на проектирование и согласование проекта понадобится около двух лет, а само строительство города займет три года.

«DNS Девелопмент» уже реализовала или реализовывает иные строительные проекты: жилой квартал во Владивостоке, загородный поселок в Приморском крае, складские и производственные помещения на ТОР «Надеждинский» и частный промышленный парк во Владивостоке.