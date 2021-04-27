На дне моря в Калифорнии обнаружили 27 тысяч бочек. Скорее всего, в них ДДТ

Бассейн у южного побережья Калифорнии недалеко от острова Санта-Каталина с 30-х годов прошлого века несколько десятилетий был свалкой промышленных отходов. Теперь ученые пытаются оценить ущерб, нанесенный морским экосистемам за это время.

Исследователи из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего нанесли на карту около 145 квадратных километров морского дна между островом Санта-Каталина и побережьем Лос-Анджелеса.

С помощью подводных дронов с использованием технологии сонара они получили снимки морского дна на глубине 900 метров и оценили количество бочек с отходами, хранящихся в морских водах. Подсчет производился с помощью технологии искусственного интеллекта. В общей сложности 27 345 округлых предмета были идентифицированы как бочки.

Ученые уверены, что в бочках хранится дихлордифенилтрихлорэтан, инсектицид, более известный как ДДТ. В ХХ веке он широко использовался в борьбе с вредителями хлопка, соевых бобов и арахиса, а также служил эффективным средством против саранчи. Однако было обнаружено, что ДДТ может накапливаться в организме человека и животных, что повлекло запрет инсектицида.