На дне моря в Калифорнии обнаружили 27 тысяч бочек. Скорее всего, в них ДДТ
Бассейн у южного побережья Калифорнии недалеко от острова Санта-Каталина с 30-х годов прошлого века несколько десятилетий был свалкой промышленных отходов. Теперь ученые пытаются оценить ущерб, нанесенный морским экосистемам за это время.
Исследователи из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего нанесли на карту около 145 квадратных километров морского дна между островом Санта-Каталина и побережьем Лос-Анджелеса.
С помощью подводных дронов с использованием технологии сонара они получили снимки морского дна на глубине 900 метров и оценили количество бочек с отходами, хранящихся в морских водах. Подсчет производился с помощью технологии искусственного интеллекта. В общей сложности 27 345 округлых предмета были идентифицированы как бочки.
Ученые уверены, что в бочках хранится дихлордифенилтрихлорэтан, инсектицид, более известный как ДДТ. В ХХ веке он широко использовался в борьбе с вредителями хлопка, соевых бобов и арахиса, а также служил эффективным средством против саранчи. Однако было обнаружено, что ДДТ может накапливаться в организме человека и животных, что повлекло запрет инсектицида.
В прошлом году журналисты The Los Angeles Times изучили документы отгрузок по утилизации компании, производившей ДДТ. Они выяснили, что в воды у калифорнийского побережья каждый месяц с 1947 по 1961 сбрасывали по 2000 баррелей ила с добавлением ДДТ. Другие компании эксплуатировали это место как свалку до 1972 года, когда был принят Закон о защите морской среды, исследованиях и заповедниках, также известный как Закон о сбросах в океан.
Диана Ага, профессор химии в Университете Буффало, не имеющая отношения к исследованию, сказала, что открытие будет шокирующим, если будет доказано, что бочки действительно содержат токсичное химическое вещество. «Слишком много ДДТ на дне океана», — сказала она.
По словам Аги, если бочки не протекли, их можно переместить в место, где утилизация будет безопаснее. В случае утечки ученые могли бы взять образцы воды, отложений и других морских обитателей, чтобы оценить нанесенный ущерб.
Ранее высокие уровни ДДТ были обнаружены у морских млекопитающих в этом районе. Ученые связали наличие ДДТ в организме морских львов с развитием рака у этих животных.