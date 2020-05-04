На Эвересте установили базовые станции 5G

China Mobile и Huawei совместно установили три станции ​​5G на горе Эверест, одна из которых расположена на рекордной для подобных систем высоте.

Станции установлены в альпинистских лагерях на высотах 5300, 5800 и 6500 метров. Для их монтажа China Mobile направила на Эверест 150 своих сотрудников, которые в ходе выполнения работ проложили по горе 25 километров оптоволоконного кабеля.