На Эвересте установили базовые станции 5G

China Mobile и Huawei совместно установили три станции 5G на горе Эверест, одна из которых расположена на рекордной для подобных систем высоте.
Станции установлены в альпинистских лагерях на высотах 5300, 5800 и 6500 метров. Для их монтажа China Mobile направила на Эверест 150 своих сотрудников, которые в ходе выполнения работ проложили по горе 25 километров оптоволоконного кабеля.
Чжоу Минь, генеральный менеджер тибетского отделения China Mobile, заявил, что объект обеспечит телекоммуникации для альпинистов, научных исследований, мониторинга окружающей среды и потокового вещания высокой четкости. Строительство инфраструктуры 5G идет параллельно с измерением высоты пика, которое началось 28 апреля.
Отмечается, что бесперебойность сетей гарантируются интеллектуальными сетевыми решениями OptiX от Huawei. Скорость загрузки на высоте 5300 метров превышает 1,66 Гбит/с.
Пятое поколение мобильной связи на Эвересте будет доступно до конца 2020 года, после чего станции на высотах 5800 и 6500 метров будут демонтированы. Предполагается, что станция на высоте 5300 метров продолжит работу.