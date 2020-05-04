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Жизнь планеты

На Эвересте установили базовые станции 5G

National Geographic Россия
04 мая 2020
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Фото: huawei.com
На главной вершине планеты появился высокоскоростной интернет.

China Mobile и Huawei совместно установили три станции ​​5G на горе Эверест, одна из которых расположена на рекордной для подобных систем высоте.

Станции установлены в альпинистских лагерях на высотах 5300, 5800 и 6500 метров. Для их монтажа China Mobile направила на Эверест 150 своих сотрудников, которые в ходе выполнения работ проложили по горе 25 километров оптоволоконного кабеля.

Чжоу Минь, генеральный менеджер тибетского отделения China Mobile, заявил, что объект обеспечит телекоммуникации для альпинистов, научных исследований, мониторинга окружающей среды и потокового вещания высокой четкости. Строительство инфраструктуры 5G идет параллельно с измерением высоты пика, которое началось 28 апреля.

«Это происходит в 60-ю годовщину первого успешного восхождения на гору Эверест с северного склона и в 45-ю годовщину первого официального точного измерения Китаем горы Эверест», — сообщение China Mobile.

Отмечается, что бесперебойность сетей гарантируются интеллектуальными сетевыми решениями OptiX от Huawei. Скорость загрузки на высоте 5300 метров превышает 1,66 Гбит/с.

Пятое поколение мобильной связи на Эвересте будет доступно до конца 2020 года, после чего станции на высотах 5800 и 6500 метров будут демонтированы. Предполагается, что станция на высоте 5300 метров продолжит работу.

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