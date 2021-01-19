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National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
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Жизнь планеты

На Европу обрушились рекордные морозы

Интерфакс
19 января 2021
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Чехия, Южная Моравия
Фото: Влад Соколовский
Жертвами непогоды стали десятки человек на континенте.

Во многих странах Европы установились низкие температуры, достигающие рекордных значений.

В некоторых районах Польши температура в ночь на понедельник опустилась до -28°C — впервые за 11 лет. В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в отправлении и прибытии поездов.

В расположенной по соседству с Польшей Чехии зафиксировали самую холодную ночь в этом году: температура держалась на показателе в -20°C во многих частях страны.

В Германии на выходных снегопад повалил многочисленные деревья и стал причиной увеличения количества ДТП.

Снег выпал в Стамбуле, что практически парализовало движение автотранспорта в турецком городе. 

В Центральной Испании после метели зафиксирована температура -25 °C. По меньшей мере семь человек погибли из-за погоды — двумя последними жертвами стали бездомные в Барселоне. Кроме того, в одном только Мадриде более тысячи человек поступили в больницы из-за травм, связанных с гололедицей.

Прошлая зима, напротив, стала самой теплой в истории Европы. 

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