На Европу обрушились рекордные морозы

Во многих странах Европы установились низкие температуры, достигающие рекордных значений.

В некоторых районах Польши температура в ночь на понедельник опустилась до -28°C — впервые за 11 лет. В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в отправлении и прибытии поездов.

В расположенной по соседству с Польшей Чехии зафиксировали самую холодную ночь в этом году: температура держалась на показателе в -20°C во многих частях страны.