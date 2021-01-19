На Европу обрушились рекордные морозы
Во многих странах Европы установились низкие температуры, достигающие рекордных значений.
В некоторых районах Польши температура в ночь на понедельник опустилась до -28°C — впервые за 11 лет. В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в отправлении и прибытии поездов.
В расположенной по соседству с Польшей Чехии зафиксировали самую холодную ночь в этом году: температура держалась на показателе в -20°C во многих частях страны.
В Германии на выходных снегопад повалил многочисленные деревья и стал причиной увеличения количества ДТП.
Снег выпал в Стамбуле, что практически парализовало движение автотранспорта в турецком городе.
В Центральной Испании после метели зафиксирована температура -25 °C. По меньшей мере семь человек погибли из-за погоды — двумя последними жертвами стали бездомные в Барселоне. Кроме того, в одном только Мадриде более тысячи человек поступили в больницы из-за травм, связанных с гололедицей.
Прошлая зима, напротив, стала самой теплой в истории Европы.