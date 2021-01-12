На границе с ЕС у британских водителей изымают еду. Все из-за брексита

Официальные лица объясняют пораженным водителям, что после брексита им «больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное».

Ошеломленному водителю с несколькими бутербродами, завернутыми в фольгу, который спросил, может ли он сдать мясо и оставить только хлеб, один из таможенников ответил: «Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр, мне очень жаль».

Европейская комиссия заявляет, что запрет необходим, потому что мясо и молочные продукты могут содержать патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур или чума свиней, и «продолжают представлять реальную угрозу здоровью животных во всем Евросоюзе».

Голландская таможня также разместила фотографии самых разных продуктов питания, от хлопьев для завтрака до апельсинов, конфискованных властями на паромном терминале, добавив: «С 1 января вы больше не можете привозить еду из Великобритании». Они добавили, чтобы въезжающие в Нидерланды из Великобритании люди распространяли эту информацию, потому что таким образом можно будет ускорить прохождение контроля и избежать траты продуктов.

Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза в 2016 году. С тех пор продолжался переходный период, во время которого Соединенное Королевство и ЕС договаривались о форме последующего сотрудничества. Переходный период был завершен 1 января 2021 года.