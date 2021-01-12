На границе с ЕС у британских водителей изымают еду. Все из-за брексита

В новостях по голландскому телевидению показали кадры, на которых таможенники Нидерландов конфискуют бутерброды с ветчиной у водителей, прибывающих на пароме из Великобритании. Как говорится в репортаже, это происходит в соответствии с правилами, запрещающими личный импорт мяса и молочных продуктов в Евросоюз из стран, которые туда не входят. Эти правила начали распространяться на британских водителей после брексита.
Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB— OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021
Официальные лица объясняют пораженным водителям, что после брексита им «больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное».
Ошеломленному водителю с несколькими бутербродами, завернутыми в фольгу, который спросил, может ли он сдать мясо и оставить только хлеб, один из таможенников ответил: «Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр, мне очень жаль».
Европейская комиссия заявляет, что запрет необходим, потому что мясо и молочные продукты могут содержать патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур или чума свиней, и «продолжают представлять реальную угрозу здоровью животных во всем Евросоюзе».
Голландская таможня также разместила фотографии самых разных продуктов питания, от хлопьев для завтрака до апельсинов, конфискованных властями на паромном терминале, добавив: «С 1 января вы больше не можете привозить еду из Великобритании». Они добавили, чтобы въезжающие в Нидерланды из Великобритании люди распространяли эту информацию, потому что таким образом можно будет ускорить прохождение контроля и избежать траты продуктов.
Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза в 2016 году. С тех пор продолжался переходный период, во время которого Соединенное Королевство и ЕС договаривались о форме последующего сотрудничества. Переходный период был завершен 1 января 2021 года.