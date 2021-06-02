Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Жизнь планеты

На каких европейских курортах самая чистая вода?

National Geographic Россия
02 июня 2021
rtxaWMONqu4.jpg
Кипр
Фото: Ксения Рыбцова
Эксперты назвали европейские страны с самой чистой водой для купания. На Кипре все водоемы оказались исключительного качества.

Согласно рейтингу Европейского агентства по окружающей среде на купальный сезон 2020 года, Кипр получил высшую оценку (100%) за отличное качество воды в 112 местах для купания по всему острову. Эти места были протестированы в период с 1 мая по 31 октября прошлого года. 

Следом за Кипром расположились Австрия, Греция и Мальта. Замкнули список Албания, Эстония и Люксембург, в которых более 4% взятых образцов показали воду ненадлежащего качества. На Кипре этот показатель составляет ноль процентов. 

Как отмечается Европейское агентство по окружающей среде, двумя основными параметрами оценки качества воды для купания были отсутствие в образцах кишечной палочки и кишечных энтерококков. Всего было оценено 22 276 мест для купания в 30 европейских странах. 

На туризм напрямую приходится 13% валового внутреннего продукта Кипра, и официальные лица отрасли заявляют, что они не смогут пережить еще один катастрофический год, особенно без государственной финансовой поддержки.

«Существует прямая взаимосвязь между качеством воды для купания и туризмом, и отличные результаты очень важны не только для здоровья купающихся и окружающей среды, но и для экономики Кипра», – Костас Кадис, министр окружающей среды Кипра.

Заместитель министра туризма Саввас Пердиос страны сейчас совершает поездку по Великобритании и ведет переговоры с туроператорами после того, как британские власти включили Кипр в «зеленый» список правительства. Это означает, что посещающим остров британцам не нужно будет проходить обязательный карантинный период по возвращении домой.

Министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил, что Кипр и Дания в настоящее время имеют самые низкие уровни заражения COVID-19 в Европе.

Узнайте, где ночное небо признано «самым темным» на планете?

рекомендации
Лев

Какие привычки достались кошкам от диких предков?

Звезда

На Северном Кипре планируют восстановить «курорт-призрак». Он заброшен с 1974 года

Автомобиль

Московский бит: путешествуем с Gett

Восклицательный знак

5 полезных продуктов и девайсов для вашего лета