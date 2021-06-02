На каких европейских курортах самая чистая вода?

Согласно рейтингу Европейского агентства по окружающей среде на купальный сезон 2020 года, Кипр получил высшую оценку (100%) за отличное качество воды в 112 местах для купания по всему острову. Эти места были протестированы в период с 1 мая по 31 октября прошлого года.

Следом за Кипром расположились Австрия, Греция и Мальта. Замкнули список Албания, Эстония и Люксембург, в которых более 4% взятых образцов показали воду ненадлежащего качества. На Кипре этот показатель составляет ноль процентов.

Как отмечается Европейское агентство по окружающей среде, двумя основными параметрами оценки качества воды для купания были отсутствие в образцах кишечной палочки и кишечных энтерококков. Всего было оценено 22 276 мест для купания в 30 европейских странах.

На туризм напрямую приходится 13% валового внутреннего продукта Кипра, и официальные лица отрасли заявляют, что они не смогут пережить еще один катастрофический год, особенно без государственной финансовой поддержки.