На Ключевском вулкане произошел прорыв магмы

По информации института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, прорыв магматического вещества произошел в ночь на воскресенье в нижней части северо-западного склона вулкана Ключевская Сопка. Явление зафиксировали со спутников.

Алексей Озеров, директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, отметил, что подобный побочный прорыв в указанном месте произошел впервые за всю историю наблюдений.

По его словам, прорыв не связан напрямую с вершинным извержением Ключевского, которое происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021.