На Ключевском вулкане произошел прорыв магмы

По информации института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, прорыв магматического вещества произошел в ночь на воскресенье в нижней части северо-западного склона вулкана Ключевская Сопка. Явление зафиксировали со спутников.
Алексей Озеров, директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, отметил, что подобный побочный прорыв в указанном месте произошел впервые за всю историю наблюдений.
По его словам, прорыв не связан напрямую с вершинным извержением Ключевского, которое происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021.
Боковой прорыв имеет два центра, в каждом из них идет излияние лавовых потоков и выбросы бомб на высоту около 50 метров. Кроме того, в месте прорыва произошло интенсивное таяние ледника привело к образованию лахара — грязевого потока из смеси воды и вулканического пепла, пемзы и горных пород — по реке Крутенькой.
Вулкан Ключевская Сопка является самым высоким действующим вулканом Евразии. Ключевской представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Рядом с вулканом проходит краевая трасса село Мильково-поселок Ключи-село Усть-Камчатск.