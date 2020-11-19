На конкурсе «Вкусы России» стартовало народное голосование

На конкурс поступило порядка 500 заявок. Тройка лидеров по регионам выглядит так:

Республика Башкортостан — 26 Московская область — 25 Республика Татарстан — 22

Далее следуют Калининградская, Ярославская, Тверская, Воронежская, Костромская области, Республика Марий Эл и Томская область. Всего в списке фигурируют 79 регионов страны.

В категориях лидируют молочные продукты (16% от общего количества поданных заявок). На втором месте — мясо/птица и производные (13,2%), на третьем — плодоовощная продукция (13%). За ними идут кондитерские изделия, безалкогольные напитки, в том числе минеральная вода и квас, и другие категории продуктов.

Многие производители делают ставку на уникальность своей продукции, бережно чтут, хранят и возрождают местные гастрономические традиции, стремясь их популяризировать. Это можно сказать, например, о таком региональном специалитете, как алтайское карпаччо из марала. История его возникновения уходит корнями в глубокую старину, поскольку мяса марала в этих краях издавна было важнейшей пищей охотников и скотоводов. Или алтайское масло холодного отжима из местных агрокультур, уже успевшее прочно завоевать любовь потребителей — достаточно сказать, что за последние 10 лет выпуск этой региональной продукции увеличился почти в 3,5 раза.

Практически в каждой категории представлены как уже именитые бренды вроде тульских пряников или коломенской пастилы, так и те, которые только предстоит открыть для себя и изучить широкому потребителю. Какие-то из них, кстати, пока можно попробовать только на местах: например, орские старогородские пирожки с мясом, или бабаевский калакурник из национальной вепсской кухни. Это особый пирог из ржаного теста, для приготовления которого используется свежепойманная рыба из близлежащих вепсских озер.

Голосование проходит с 19 ноября по 2 декабря на сайте вкусыроссии.рф.