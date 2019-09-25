На кухне у пожилой француженки нашли шедевр живописи XIII века. Он по случайности не оказался на свалке
В июне жительница города Компьень к северу от Парижа решила продать свой дом и переехать. Она связалась с экспертом аукционного дома Санлис Филоменой Вольф, чтобы оценить мебель в доме и, возможно, продать что-то из содержимого.
«У меня была неделя, чтобы дать экспертную оценку содержимого дома. Мне нужно было освободить место в своем расписании, если бы я этого не сделала, все должно было пойти на свалку», – рассказывает Вольф.
Как только Филомена зашла в дом, она заметила над плитой необычную картину.
«Редко можно видеть что-то такого качества. Я сразу подумала, что это произведение итальянского примитивизма. Но я не представляла, что это был Чимабуэ», – говорит Вольф.
Cimabue: Long-lost €6m artwork found in elderly woman's kitchen https://t.co/4BXlxsElPg— BBC News (World) (@BBCWorld) September 24, 2019
Аукционистка, стаж работы которой составлял меньше года, предложила женщине отнести картину размером 20 на 24 сантиметра экспертам для оценки. Она подумала, что ее цена может достигать 400 тысяч евро, но выяснилось, что картина стоит дороже всего дома.
Эксперты провели испытания с использованием инфракрасного света и вынесли однозначный вердикт – картина принадлежит кисти итальянского художника раннего Возрождения Джованни Чимабуэ. Невзрачная доска с кухни оказалась «Христом осмеянным» – частью большого диптиха, созданного около 1280 года, когда Чимабуэ написал восемь работ, изображающих страдания и распятие Христа. Эта картина считалась давно утерянной.
Женщина и ее семья настояли на том, чтобы остаться анонимными. Но они рассказали, что годами думали, что это просто старая икона из России. Картина висела на стене так долго, что женщина понятия не имеет, откуда она взялась и как попала в руки семьи.
Флорентийский художник Чимабуэ, также известный как Ченни ди Пепо, был одним из пионеров раннего Возрождения. Ему приписаны только 11 работ (теперь 12), ни одна из которых не подписана.
Две сцены из того же диптиха, что и найденная картина, висят в Национальной галерее в Лондоне и коллекции Фрика в Нью-Йорке.
Картина с кухни будет продана аукционным домом Acteon в Санлисе 27 октября. «Христос осмеянный» оценивается в 6 миллионов евро.