На кухне у пожилой француженки нашли шедевр живописи XIII века. Он по случайности не оказался на свалке

В июне жительница города Компьень к северу от Парижа решила продать свой дом и переехать. Она связалась с экспертом аукционного дома Санлис Филоменой Вольф, чтобы оценить мебель в доме и, возможно, продать что-то из содержимого.

«У меня была неделя, чтобы дать экспертную оценку содержимого дома. Мне нужно было освободить место в своем расписании, если бы я этого не сделала, все должно было пойти на свалку», – рассказывает Вольф.

Как только Филомена зашла в дом, она заметила над плитой необычную картину.

«Редко можно видеть что-то такого качества. Я сразу подумала, что это произведение итальянского примитивизма. Но я не представляла, что это был Чимабуэ», – говорит Вольф.