На Новой Земле нашли продуктовый склад XIX века с хлебом и колбасой
Экспедиционный отряд Русского географического общества (РГО) и Северного флота в рамках совместной экспедиции в Арктику нашел на западном побережье Северного острова (архипелаг Новая Земля) продуктовый склад австро-венгерской экспедиции Вальпрехта и Пайера 1872–1874 годов.
Помимо продуктового склада исследователи нашли памятную доску об экспедиции Виллема Баренца, установленную голландской экспедицией Де-Брюйне в 1879 году. Этот исторический экспонат сохранился в хорошем состоянии, отмечается в документе.
«Высадка исследовательской группы на побережье проходила в сложных условиях — минуя многочисленные рифы, при сильном ветре и волнах. Однако экипаж морского буксира МБ-12 под руководством капитана Владимира Рогожина успешно справился с задачей. Именно на этом судне экспедиционный отряд РГО и Северного флота повторяет маршруты первооткрывателей Новой Земли», — отмечает пресс-служба РГО.
Предположение, что на одном из островов вблизи северной оконечности Новой Земли находится продовольственный склад, выдвинул научный руководитель экспедиции полковник Сергей Чуркин. Гипотеза появилась после того, как исследователь нашел и проанализировал в Австрийской национальной библиотеке карты и фотографии склада одной из первых научно-исследовательских арктических экспедиций, проходившей под руководством Вайпрехта и Пайера.
Основной целью экспедиции Вайпрехта и Пайера был поиск Северо-Восточного прохода между Тихим и Атлантическим океанами, который сейчас называется Северным морским путем. Через пару месяцев после отплытия корабль экспедиции «Адмирал Тегетгоф» вмерз во льды за Новой землей и начал дрейф на север. Тогда был открыт архипелаг, который путешественники назвали Землей Франца-Иосифа в честь австрийского императора.
Совместная комплексная экспедиция РГО и Северного флота на арктические архипелаги стартовала 5 августа 2020 года и продлится до октября. В ней принимают участие два отряда исследователей: на морском буксире МБ-12 в районе острова Северный архипелага Новая Земля и на ледоколе «Илья Муромец» в районе полуострова Таймыр.