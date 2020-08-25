На Новой Земле нашли продуктовый склад XIX века с хлебом и колбасой

Помимо продуктового склада исследователи нашли памятную доску об экспедиции Виллема Баренца, установленную голландской экспедицией Де-Брюйне в 1879 году. Этот исторический экспонат сохранился в хорошем состоянии, отмечается в документе.

«Высадка исследовательской группы на побережье проходила в сложных условиях — минуя многочисленные рифы, при сильном ветре и волнах. Однако экипаж морского буксира МБ-12 под руководством капитана Владимира Рогожина успешно справился с задачей. Именно на этом судне экспедиционный отряд РГО и Северного флота повторяет маршруты первооткрывателей Новой Земли», — отмечает пресс-служба РГО.