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Жизнь планеты

На Новой Земле нашли продуктовый склад XIX века с хлебом и колбасой

Михаил Сысоев
25 августа 2020
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Участники экспедиции РГО и Северного флота
Фото: РГО
За полторы сотни лет продукты успели испортиться.

Экспедиционный отряд Русского географического общества (РГО) и Северного флота в рамках совместной экспедиции в Арктику нашел на западном побережье Северного острова (архипелаг Новая Земля) продуктовый склад австро-венгерской экспедиции Вальпрехта и Пайера 1872–1874 годов.

«В составе склада обнаружено девять бочек для хлеба и семь ящиков с колбасой. Ящики и бочки находятся в неудовлетворительном состоянии — все это время они хранились в расщелине между двух скал, засыпанные камнями. Исследователи доставили часть обнаруженных артефактов на борт морского буксира МБ-12, где их детально обследуют», — РГО.

Помимо продуктового склада исследователи нашли памятную доску об экспедиции Виллема Баренца, установленную голландской экспедицией Де-Брюйне в 1879 году. Этот исторический экспонат сохранился в хорошем состоянии, отмечается в документе.

«Высадка исследовательской группы на побережье проходила в сложных условиях — минуя многочисленные рифы, при сильном ветре и волнах. Однако экипаж морского буксира МБ-12 под руководством капитана Владимира Рогожина успешно справился с задачей. Именно на этом судне экспедиционный отряд РГО и Северного флота повторяет маршруты первооткрывателей Новой Земли», — отмечает пресс-служба РГО

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РГО Памятная доска об экспедиции Виллема Баренца, установленная голландской экспедицией Де-Брюйне в 1879 году

Предположение, что на одном из островов вблизи северной оконечности Новой Земли находится продовольственный склад, выдвинул научный руководитель экспедиции полковник Сергей Чуркин. Гипотеза появилась после того, как исследователь нашел и проанализировал в Австрийской национальной библиотеке карты и фотографии склада одной из первых научно-исследовательских арктических экспедиций, проходившей под руководством Вайпрехта и Пайера.

Основной целью экспедиции Вайпрехта и Пайера был поиск Северо-Восточного прохода между Тихим и Атлантическим океанами, который сейчас называется Северным морским путем. Через пару месяцев после отплытия корабль экспедиции «Адмирал Тегетгоф» вмерз во льды за Новой землей и начал дрейф на север. Тогда был открыт архипелаг, который путешественники назвали Землей Франца-Иосифа в честь австрийского императора.

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РГО Экспедиция РГО и Северного флота
«Поскольку высадка на архипелаг проходила в преддверии полярной ночи, то исследование архипелага отложили до весны 1874 года. На острове Вильчек на юго-востоке архипелага были организованы две санные экспедиции, которые направились на север. Зимовки были тяжелые, люди болели цингой. Один чешский участник — машинист экспедиции — умер. Болезнь отступила, когда стали охотиться на белых медведей. За время экспедиции было убито более 50 животных», — Михаил Ламакин, заместитель директора по научной работе Российского государственного музея Арктики и Антарктики.

Совместная комплексная экспедиция РГО и Северного флота на арктические архипелаги стартовала 5 августа 2020 года и продлится до октября. В ней принимают участие два отряда исследователей: на морском буксире МБ-12 в районе острова Северный архипелага Новая Земля и на ледоколе «Илья Муромец» в районе полуострова Таймыр.

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