На перевале Дятлова установили памятник погибшей тургруппе

Четырехметровый памятник установили на склоне горы Холатчахль (Гора Мертвецов) в Свердловской области в 50 метрах от места, где была обнаружена палатка погибшей в 1959 году туристической группы Игоря Дятлова.
«Авторы идеи уверены, что монумент может стать новой точкой притяжения туристов в Свердловскую область, а в перспективе – еще одним узнаваемым туристическим объектом региона», – говорится в сообщении Департамента информационной политики региона.
Памятник сделан из композитных материалов, адаптированных к климатическим условиям. На скульптуре высотой в четыре метра изображены четыре человека в разных позах, символизирующих несколько версий гибели тургруппы Игоря Дятлова.
«Место установки памятника было выбрано неслучайно. Мало кто знает о точке, где находилась палатка участников экспедиции Игоря Дятлова. В зимнее время его найти практически невозможно – все занесено снегом. Памятник поможет сориентироваться приезжающим на перевал туристам и найти то место», – отмечает Департамент.
В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов — двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.
Выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них в полной мере не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.
В июле 2020 Генпрокуратура РФ постановила, что причиной гибели группы был сход лавины.