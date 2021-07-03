На перевале Дятлова установили памятник погибшей тургруппе

Четырехметровый памятник установили на склоне горы Холатчахль (Гора Мертвецов) в Свердловской области в 50 метрах от места, где была обнаружена палатка погибшей в 1959 году туристической группы Игоря Дятлова.

«Авторы идеи уверены, что монумент может стать новой точкой притяжения туристов в Свердловскую область, а в перспективе – еще одним узнаваемым туристическим объектом региона», – говорится в сообщении Департамента информационной политики региона.

Памятник сделан из композитных материалов, адаптированных к климатическим условиям. На скульптуре высотой в четыре метра изображены четыре человека в разных позах, символизирующих несколько версий гибели тургруппы Игоря Дятлова.

«Место установки памятника было выбрано неслучайно. Мало кто знает о точке, где находилась палатка участников экспедиции Игоря Дятлова. В зимнее время его найти практически невозможно – все занесено снегом. Памятник поможет сориентироваться приезжающим на перевал туристам и найти то место», – отмечает Департамент.