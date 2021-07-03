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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Жизнь планеты

На перевале Дятлова установили памятник погибшей тургруппе

Интерфакс
03 июля 2021
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Он установлен в 50 метрах от места, где нашли палатку туристов.

Четырехметровый памятник установили на склоне горы Холатчахль (Гора Мертвецов) в Свердловской области в 50 метрах от места, где была обнаружена палатка погибшей в 1959 году туристической группы Игоря Дятлова. 

«Авторы идеи уверены, что монумент может стать новой точкой притяжения туристов в Свердловскую область, а в перспективе – еще одним узнаваемым туристическим объектом региона», – говорится в сообщении Департамента информационной политики региона. 

Памятник сделан из композитных материалов, адаптированных к климатическим условиям. На скульптуре высотой в четыре метра изображены четыре человека в разных позах, символизирующих несколько версий гибели тургруппы Игоря Дятлова.

«Место установки памятника было выбрано неслучайно. Мало кто знает о точке, где находилась палатка участников экспедиции Игоря Дятлова. В зимнее время его найти практически невозможно – все занесено снегом. Памятник поможет сориентироваться приезжающим на перевал туристам и найти то место», – отмечает Департамент.

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В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов — двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

Выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них в полной мере не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.

В июле 2020 Генпрокуратура РФ постановила, что причиной гибели группы был сход лавины. 

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