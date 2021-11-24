На планете больше не осталось людей из XIX века: умерла 124-летняя Франциска Сусано

Франциска Сусано, которая считалась самым старым человеком в мире и последним живым человеком, родившимся в XIX веке, умерла на Филиппинах в возрасте 124 лет. Она ушла из жизни в понедельник в своем доме в Кабанкалане в провинции Западный Негрос. Причина смерти еще не установлена, но у Сусано не было никаких симптомов COVID-19.
Книга рекордов Гиннесса все еще проводила проверку ее возраста в сентябре, прежде чем объявить ее главным долгожителем человечества. Сусано тогда присоединилась к длинному списку претендентов на титул, который официально принадлежит француженке Жанне Кальман, умершей в 1997 году в возрасте 122 лет.
Сусано родилась 11 сентября 1897 года, когда Филиппинами еще управляла Испания, а на троне Великобритании находилась королева Виктория. У женщины 14 детей, и старшей дочери в этом году исполнился 101 год.
Как сообщает Daily Mail, титул самой пожилой женщины на планете теперь, вероятно, перейдет к 118-летней японке Кане Танаке.
Средняя продолжительность жизни людей постоянно растет. На сегодня она составляет 71 год (68,5 лет для мужчин и 73,5 года для женщин).
По данным Всемирной организации здравоохранения, рекордсменом по продолжительности жизни является Япония – 84,3 года, следом идут Швейцария – 83,4 года и Южная Корея – 83,3 года. Россия находится в списке на 97 позиции с показателем 73,2 года.
В недавнем исследовании Швейцарского федерального технологического института в Лозанне ученые выяснили, что уже в XXI веке, при заботе о своем здоровье и соответствующем уровне развития медицины, человек будет способен дожить минимум до 130 лет.