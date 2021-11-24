На планете больше не осталось людей из XIX века: умерла 124-летняя Франциска Сусано

Франциска Сусано, которая считалась самым старым человеком в мире и последним живым человеком, родившимся в XIX веке, умерла на Филиппинах в возрасте 124 лет. Она ушла из жизни в понедельник в своем доме в Кабанкалане в провинции Западный Негрос. Причина смерти еще не установлена, но у Сусано не было никаких симптомов COVID-19.

Книга рекордов Гиннесса все еще проводила проверку ее возраста в сентябре, прежде чем объявить ее главным долгожителем человечества. Сусано тогда присоединилась к длинному списку претендентов на титул, который официально принадлежит француженке Жанне Кальман, умершей в 1997 году в возрасте 122 лет.

Сусано родилась 11 сентября 1897 года, когда Филиппинами еще управляла Испания, а на троне Великобритании находилась королева Виктория. У женщины 14 детей, и старшей дочери в этом году исполнился 101 год.