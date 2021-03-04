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Жизнь планеты

На полуострове Рейкьянес произошло 18 000 землетрясений за неделю. Ожидаются и извержения вулканов

National Geographic Россия
04 марта 2021
Вулкан Кейлир
Фото: Soffía Snæland / flickr.com
Исландское метеорологическое бюро предупреждает о практически неизбежном извержении вулканов, находящегося на полуострове.

Власти Исландии предупредили, что вулканические извержения «могут быть неизбежными» после того, как за последнюю неделю на острове произошло более 18 000 землетрясений.

По данным Исландского метеорологического бюро (IMO), только в среду, 3 марта, было зарегистрировано около 2500 землетрясений, а с полуночи четверга зафиксировано почти 800 подземных толчков. Самое сильное из землетрясений оценивается в 5,6 балла по шкале Рихтера.

Внезапный всплеск сейсмической активности был сосредоточен вокруг полуострова Рейкьянес, густонаселенного региона на юго-западе Исландии, к югу от Рейкьявика.

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Icelandic Meteorological Office График из Исландского метеорологического управления (IMO) показывает время и силу землетрясений за последние 48 часов

Власти Исландии теперь ожидают, что в ближайшие часы извергнутся два вулкана на полуострове — Кейлир и Фаградалсфьял. Если это произойдет, то извержения станут первыми в этом районе с XII века.

Эксперты полагают, что резкий выброс лавы и пепла маловероятен. Вероятнее всего событие примет форму трещинного извержения, когда выход лавы на поверхность носит более равномерный характер.

«В настоящий момент мы бьемся над вопросом, почему это происходит? Очень вероятно, что здесь происходит вторжение магмы в [земную] кору. Она определенно переместилась ближе к поверхности, но мы пытаемся выяснить, насколько?», — Торвалдур Тордарсон, профессор вулканологии в Исландском университете.

Исландская служба новостей Víkurfréttir начала прямую трансляцию на YouTube из района на полуострове Рейкьянес, где, как считается, может произойти извержение.

В качестве меры предосторожности для внутренних и международных авиаперелетов цветовой код вулканической авиации полуострова Рейкьянес был повышен с желтого до оранжевого. Оранжевое предупреждение представляет собой третий по величине уровень, а красный зарезервирован для неизбежного или продолжающегося извержения вулкана.

В четверг утром турбулентность и сейсмическая активность снизились посреди ночи, но снова увеличились около 5 часов утра. Интенсивная сейсмическая активность такого типа в регионе не регистрировалась с момента начала цифрового мониторинга в 1991 году.

Видир Рейниссон, главный суперинтендант Департамента гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях Исландии, заявил на пресс-конференции в среду, что извержение «более вероятно, чем нет», добавив, что «катастрофы не будет, и каждый может жить своей повседневной жизнью.

Одно из самых значимых вулканических событий Исландии произошло в 2010 году, когда произошло извержения вулкана Эйяфьятлайокудль. В результате события было нарушено авиасообщение в Северной Европе.

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