На полуострове Рейкьянес произошло 18 000 землетрясений за неделю. Ожидаются и извержения вулканов

Власти Исландии предупредили, что вулканические извержения «могут быть неизбежными» после того, как за последнюю неделю на острове произошло более 18 000 землетрясений.

По данным Исландского метеорологического бюро (IMO), только в среду, 3 марта, было зарегистрировано около 2500 землетрясений, а с полуночи четверга зафиксировано почти 800 подземных толчков. Самое сильное из землетрясений оценивается в 5,6 балла по шкале Рихтера.

Внезапный всплеск сейсмической активности был сосредоточен вокруг полуострова Рейкьянес, густонаселенного региона на юго-западе Исландии, к югу от Рейкьявика.