На российские банкноты добавят изображения новых городов

В результате все федеральные округа России будут представлены на банкнотах в равной степени по принципу: один номинал банкноты — один федеральный округ и расположенный в нем город. Поскольку банкноты образца 1997 г. и всех последующих модификаций останутся в обращении как минимум десятилетие, все представленные на них города сохранятся, сообщают «Ведомости».

Банкноты номиналом 10 руб., 500 руб., 1000 руб. и 5000 руб. будут существовать в двух вариантах дизайна, объяснил Алексеев.

По его словам, в 2022-2025 гг. будут выпущены новые версии банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. с улучшенным защитным комплексом.

«Поскольку в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 г. не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня, реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах», — отметил Алексеев.

Почитайте о самой дорогой банкноте Европы, которую несколько лет назад представил швейцарский национальный банк – номиналом в 1000 франков.