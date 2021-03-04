На самой высокой смотровой площадке Европы открылась «Неделя книги»

С 3 по 7 марта на 89-м этаже смотровой площадки PANORAMA360 проходит «Неделя книги», подготовленная совместно с группой компаний ЛитРес. В рамках мероприятия в PANORAMA360 будет работать аудиобудка «ЛитРес: Чтец» с профессиональным звукозаписывающим оборудованием, где каждый посетитель сможет озвучить отрывок из книги. «ЛитРес: Чтец» выберет лучших и пригласит озвучивать книги на постоянной основе.

Второй сюрприз — это неограниченная дегустация шоколада и мороженого с «литературными» вкусами. Например, «Анна Крем-Брюленина» или «Клюквинзон Крузо».

5 марта для всех гостей «Недели книги» в PANORAMA360 ЛитРес: Издательство и крупнейший книжный рекомендательный портал на русском языке LiveLib проведут public talk на тему «Что читают молодые взрослые? Young adult: вчера, сегодня, завтра».

6 марта участники проекта «ЛитРес: Чтец» поделятся секретами мастерства профессиональных чтецов, а главный редактор крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева расскажет о трендах современной литературы и о том, на какие новинки стоит обратить внимание. В тот же день издательская платформа для независимых авторов ЛитРес: Самиздат проведёт мастер-класс о том, как написать и издать собственную книгу, а также заработать на литературном творчестве.

Также все посетители мероприятия «Неделя книги» получат в подарок промокоды на сервисы ЛитРес и MyBook.