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Жизнь планеты

На севере Англии резиновым уткам запретили участвовать в гонках: зря или не зря?

17 декабря 2019
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Фото: Pamela Ocampo/flickr.com
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Фото: Pamela Ocampo/flickr.com
Гонка резиновых уток
Фото: Ian Morton/flickr.com
Власти заявили, что это вредит окружающей среде и предложили использовать иные материалы для уточек.

Гонки желтых резиновых уток получили широкое распространение по всему миру с конца ХХ века. Рекордный заплыв состоялся в 2009 году в Лондоне, где в соревнованиях приняли участие более 250 тысяч уток. Большинство таких акций носят благотворительный характер и собирают тысячи долларов для соответствующих целей.

Одна из популярнейших гонок доселе проходила в Камбрии — графстве на северо-западе Англии. Местные власти объявили уток опасными для окружающей среды из-за пластикового загрязнения.

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Изначально чиновник Пола Скота предложил запрет на использование гелиевых шариков и китайских фонарей ради безопасности и благополучия животных. Однако в ходе одной из поправок в список запрещенных в Камбрии предметов были добавлены и резиновые утки. Власти предложили потенциальным участникам гонки использовать птиц, сделанных из бумаги, дерева или иного материала, который не навредит окружающей среде.

Во время шторма в Тихом океане 10 января 1992 года в море были смыты 29 тысяч пластмассовых игрушек для ванн Friendly Floatees. Две трети уток уплыли на юг и спустя три месяца достигли побережья Индонезии, Австралии и Южной Америки. Остальные 10 тысяч уток поднялись на север к Аляске, а затем, совершив полный круг вокруг Японии, попали в Большое тихоокеанское мусорное пятно. Многие из уток потом прошли через Берингов пролив между Аляской и Россией и попали в плен арктических льдов. За перемещением уточек следил американский океанограф Кёртис Эббсмейер.