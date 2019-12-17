На севере Англии резиновым уткам запретили участвовать в гонках: зря или не зря?

Изначально чиновник Пола Скота предложил запрет на использование гелиевых шариков и китайских фонарей ради безопасности и благополучия животных. Однако в ходе одной из поправок в список запрещенных в Камбрии предметов были добавлены и резиновые утки. Власти предложили потенциальным участникам гонки использовать птиц, сделанных из бумаги, дерева или иного материала, который не навредит окружающей среде.

Во время шторма в Тихом океане 10 января 1992 года в море были смыты 29 тысяч пластмассовых игрушек для ванн Friendly Floatees. Две трети уток уплыли на юг и спустя три месяца достигли побережья Индонезии, Австралии и Южной Америки. Остальные 10 тысяч уток поднялись на север к Аляске, а затем, совершив полный круг вокруг Японии, попали в Большое тихоокеанское мусорное пятно. Многие из уток потом прошли через Берингов пролив между Аляской и Россией и попали в плен арктических льдов. За перемещением уточек следил американский океанограф Кёртис Эббсмейер.