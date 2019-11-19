На севере Норвегии возведут здание в форме кита

Норвежский город Анденес (остров Андойя) ежегодно привлекает около 50 тысяч туристов, жаждущих воочию увидеть громадных китов, мигрирующих рядом с северным побережьем страны. Однако вскоре приезжие смогут узнать многое об этих волшебных созданиях в новой достопримечательности — здании «Кит» (The Whale).

По задумке The Whale расскажет посетителям историю легендарных морских созданий — китов — через искусство, науку и архитектуру. Даже форма здания будет своеобразной отсылкой к этим морским млекопитающим, в изобилии обитающим близ берегов Норвегии. В новом здании будут функционировать выставки, кафе и магазины; открытие намечено на 2022 год.