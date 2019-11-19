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Жизнь планеты

На севере Норвегии возведут здание в форме кита

19 ноября 2019
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The Whale
Фото: Dorte Mandrup&MIR.
Оно должно стать новой достопримечательностью страны.

Норвежский город Анденес (остров Андойя) ежегодно привлекает около 50 тысяч туристов, жаждущих воочию увидеть громадных китов, мигрирующих рядом с северным побережьем страны. Однако вскоре приезжие смогут узнать многое об этих волшебных созданиях в новой достопримечательности — здании «Кит» (The Whale).

По задумке The Whale расскажет посетителям историю легендарных морских созданий — китов — через искусство, науку и архитектуру. Даже форма здания будет своеобразной отсылкой к этим морским млекопитающим, в изобилии обитающим близ берегов Норвегии. В новом здании будут функционировать выставки, кафе и магазины; открытие намечено на 2022 год.

Здание было спроектировано датской архитектурной фирмой Dorte Mandrup, выигравшей международный тендер. Согласно заявлению фирмы, The Whale будет возвышаться «естественно, словно мягкий холм на скалистом берегу — будто гигант приподнял тонкий слой земной коры, создав под ней полость». Посетители смогут прогуляться по крыше строения и полюбоваться видом на девственный океан, горы и танцующее в небе северное сияние.