На севере Норвегии возведут здание в форме кита
Норвежский город Анденес (остров Андойя) ежегодно привлекает около 50 тысяч туристов, жаждущих воочию увидеть громадных китов, мигрирующих рядом с северным побережьем страны. Однако вскоре приезжие смогут узнать многое об этих волшебных созданиях в новой достопримечательности — здании «Кит» (The Whale).
По задумке The Whale расскажет посетителям историю легендарных морских созданий — китов — через искусство, науку и архитектуру. Даже форма здания будет своеобразной отсылкой к этим морским млекопитающим, в изобилии обитающим близ берегов Норвегии. В новом здании будут функционировать выставки, кафе и магазины; открытие намечено на 2022 год.
Здание было спроектировано датской архитектурной фирмой Dorte Mandrup, выигравшей международный тендер. Согласно заявлению фирмы, The Whale будет возвышаться «естественно, словно мягкий холм на скалистом берегу — будто гигант приподнял тонкий слой земной коры, создав под ней полость». Посетители смогут прогуляться по крыше строения и полюбоваться видом на девственный океан, горы и танцующее в небе северное сияние.