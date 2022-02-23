На собачью конуру упал метеорит. Теперь ее продают за 300 000 долларов

Сам метеорит оценивается в шесть раз дешевле.
В апреле 2019 года немецкая овчарка по имени Роки, проживающая со своими хозяевами в загородном доме в Центральной Коста-Рике, едва не погибла после того, как метеорит пробил жестяную крышу ее будки. Камень прошел сквозь деревянный пол и врезался в землю. Хотя собака в это время лежала в конуре, метеорит чудом не попал в нее.
Семья, в чьи владения упал космический объект, не стала трогать довольно простенькую конуру и теперь продает ее на аукционе Christie's.
Ожидаемая цена конуры составляет 200-300 000 долларов, но на момент 22 февраля было подано 59 предложений с максимальной ценой в 32 тысячи долларов. Торги закончатся 23 февраля.
Метеорит размером примерно семь на семь сантиметров также выставлен на продажу по цене 60 000 долларов.
По словам представителей аукционного дома, метеорит состоит из углеродистого хондрита.
«Этот метеорит на 70 процентов покрыт коркой плавления в результате его прохождения сквозь атмосферу Земли. Регмаглипты (характерные углубления на поверхностях метеоритов, образующиеся в результате «сверлящего» действия земной атмосферы) также присутствуют. В метеорите есть трещины, в которых обнаружены включения кальция и алюминия», – говорится в сообщении аукциона.
На камне также имеются следы от столкновения с будкой – полоса цвета охры, вызванная прохождением метеорита через окисленную жестяную крышу.
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«Это действительно захватывающая возможность для коллекционеров. С тех пор, как на выставке в Париже был представлен автомобиль, в который попал метеорит, я хотел выставить на аукцион объект, в который попало небесное тело.
Их не так много, и я очень рад, что теперь могу предложить знаменитую собачью будку Роки, которой пришлось пережить столкновение с метеоритом, и прилагаемый к ней "ударный элемент"», – отметил Джеймс Хислоп, глава отдела науки и естественной истории Christie's.
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