На собачью конуру упал метеорит. Теперь ее продают за 300 000 долларов

Сам метеорит оценивается в шесть раз дешевле.

В апреле 2019 года немецкая овчарка по имени Роки, проживающая со своими хозяевами в загородном доме в Центральной Коста-Рике, едва не погибла после того, как метеорит пробил жестяную крышу ее будки. Камень прошел сквозь деревянный пол и врезался в землю. Хотя собака в это время лежала в конуре, метеорит чудом не попал в нее.

Семья, в чьи владения упал космический объект, не стала трогать довольно простенькую конуру и теперь продает ее на аукционе Christie's.

Ожидаемая цена конуры составляет 200-300 000 долларов, но на момент 22 февраля было подано 59 предложений с максимальной ценой в 32 тысячи долларов. Торги закончатся 23 февраля.

Метеорит размером примерно семь на семь сантиметров также выставлен на продажу по цене 60 000 долларов.

Оригинальный лот представлен на сайте аукционного дома Фото: Christie's

По словам представителей аукционного дома, метеорит состоит из углеродистого хондрита.

«Этот метеорит на 70 процентов покрыт коркой плавления в результате его прохождения сквозь атмосферу Земли. Регмаглипты (характерные углубления на поверхностях метеоритов, образующиеся в результате «сверлящего» действия земной атмосферы) также присутствуют. В метеорите есть трещины, в которых обнаружены включения кальция и алюминия», – говорится в сообщении аукциона.

На камне также имеются следы от столкновения с будкой – полоса цвета охры, вызванная прохождением метеорита через окисленную жестяную крышу.

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«Это действительно захватывающая возможность для коллекционеров. С тех пор, как на выставке в Париже был представлен автомобиль, в который попал метеорит, я хотел выставить на аукцион объект, в который попало небесное тело.

Их не так много, и я очень рад, что теперь могу предложить знаменитую собачью будку Роки, которой пришлось пережить столкновение с метеоритом, и прилагаемый к ней "ударный элемент"», – отметил Джеймс Хислоп, глава отдела науки и естественной истории Christie's.