На Тайване разработали корм для кошек из куколок тутового шелкопряда

Тайваньские ученые из компании Miaoli разработали корм для кошек, созданный из куколок тутового шелкопряда (Bombyx mori). Исследователи отмечают, что это лакомство для домашних питомцев позволяет эффективно использовать побочные продукты производства шелка, а также устраняет вредные кишечные бактерии, что частично нейтрализует запах кошачьих фекалий.

Разработчики создают корма с разными вкусами – тунца, говядины и курицы, – но основным компонентом этого питания являются насекомые. Однако по словам Розы Су, которая является менеджером кошачьего кафе Mao Thai, это не смущает ее подопечных. Исследовательская группа утверждает, что отзывы других владельцев кошек, участвовавших в испытании, также были положительными.

Куколка – это промежуточный этап в жизни тутового шелкопряда, когда они образуют коконы для превращения личинки во взрослую особь. Куколки уже богаты белком, жиром и минералами, но команда Miaoli также разработала методику увеличения содержания в них иммунных белков, которые убивают вредные бактерии внутри животного.

Банка такого корма продается по 68 тайваньских долларов (2,43 доллара США), что немного дороже, чем обычный консервированный влажный корм.