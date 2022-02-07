На Украине рабочие косят траву под снегом, чтобы уберечь от стресса мышей

Такое решение приняло руководство «Львовской железной дороги». Однако по словам эксперта, от этого животные могут остаться без пищи и погибнуть.
Сотрудникам «Львовской железной дороги» на Украине дали указания косить траву и обрезать кустарники вдоль путей несмотря на сугробы выше колена. В руководстве компании такое решение объяснили стремлением уберечь от стресса мышей и ежей.
«Зимой такие работы проходят в соответствии с рекомендациями экологов, ведь при таких обстоятельствах удается минимизировать влияние человека на фауну», — заявил спикер «Львовской зализныци» Андрей Везденко.
Кроме того, добавил он, в период с весны по осень рабочие ремонтируют сами пути и на кошение им не хватает времени.
Странное зрелище рядом с железной дорогой удивило пассажиров: они принялись снимать рабочих с косилками в сугробах на видео и размещать в сети. По словам украинских пользователей, работы проводятся в Закарпатье, в Полтавской и Львовской областях.
Экоактивист и блогер Георгий Каваносян (Жора Каваносян) рассказал «National Geographic Россия», что своими действиями украинские рабочие причиняют вред окружающей среде.
Георгий Каваносян
экоактивист и блогер
По словам эксперта, в действиях украинских железнодорожников нет никакой логики: косить траву и обрезать кусты гораздо удобнее летом, как это обычно и делают люди. С какой целью сотрудники «Львовской зализныци» вышли на такие работы зимой, остается загадкой.
Сами железнодорожники пожаловались журналистам, что тоже не понимают, зачем облагораживать территорию под снегом, и им тяжело работать в таких условиях — «невозможно вытащить ноги из сугроба», однако в случае отказа они получат выговоры от начальства. Задание они получили в январе, когда в Закарпатье начались сильные метели. К началу февраля люди прошли с косилками вдоль путей почти 10 километров.
Косить траву рабочие будут до весны: им предстоит пройти еще почти 70 километров. При этом железнодорожники опасаются, что в марте придется начинать все сначала — пока они могут обрезать только верхушки, а остальное надежно спрятано под снегом.
А знаете ли вы, что пищухи зимой снижают метаболизм и питаются фекалиями яка?
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