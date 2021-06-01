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«Дикая природа России»
Жизнь планеты

На Украине запретили пластиковые пакеты

National Geographic Россия
01 июня 2021
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Фото: pixabay.com
Соответствующий закон приняла Верховная Рада страны.

На заседании 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий распространять пластиковые пакеты, кроме биоразлагаемых, в магазинах и заведениях питания. У компаний есть девять месяцев на адаптацию к этому закону.

В трансляции заседания Верховной Рады сообщается, что закон направлен на уменьшение объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей среды и благоустройства территорий.

Закон запрещает распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

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Этот запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а до 2023 года также и на сверхтонкие пластиковые пакеты толщиной до 15 микрон, предназначенные для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Также запрещено склонять потребителей к покупке пластиковых пакетов.

Законодатели предлагают в качестве альтернативы пластиковым пакетам использовать бумажные пакеты и сумки многоразового использования. 

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