На Украине запретили пластиковые пакеты

На заседании 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий распространять пластиковые пакеты, кроме биоразлагаемых, в магазинах и заведениях питания. У компаний есть девять месяцев на адаптацию к этому закону.
В трансляции заседания Верховной Рады сообщается, что закон направлен на уменьшение объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей среды и благоустройства территорий.
Закон запрещает распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.
Этот запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а до 2023 года также и на сверхтонкие пластиковые пакеты толщиной до 15 микрон, предназначенные для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Также запрещено склонять потребителей к покупке пластиковых пакетов.
Законодатели предлагают в качестве альтернативы пластиковым пакетам использовать бумажные пакеты и сумки многоразового использования.