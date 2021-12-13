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Жизнь планеты

Найден эскиз «Ночного дозора» Рембрандта

Анастасия Баринова
13 декабря 2021
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Фото: Rijksmuseum
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Фото: Rijksmuseum
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Фото: Rijksmuseum
Он расположен под слоем краски на холсте.

Специалисты художественного музея в Амстердаме («Рейксмюсеум») обнаружили наброски картины «Ночной дозор», созданной Рембрандтом в 1642 году. Это самое крупное и самое известное полотно, над которым мастер работал три года. Ученые не сомневались в том, что его появлению предшествовали эскизы, но до сих пор они найдены не были. Разгадка оказалась ближе, чем можно было предположить: художник писал картину прямо поверх черновика.

Это удалось установить во время реставрации (проект получил название «Операция “Ночной дозор”»). Одним из шагов является поиск следов кальция, и для этого была применена новая рентгеновская технология Macro-XRF. Сканирование показало скрытые силуэты: Рембрандт набросал вариант, используя бежевую краску с высоким содержанием мела (и, следовательно, кальция). Кроме того, художник наносил на холст кварцевый песок.

Сравнивая эскиз с окончательной версией, можно заметить разницу: на шлеме солдата Класа ван Крейсбергена первоначально были перья, но затем художник закрасил их. У сержанта, изображенного справа, изменилось положение ног; отличается и количество оружия.

«Сканирование дает нам ощущение, что мы можем заглядывать через плечо Рембрандта, когда он работал над «Ночным дозором». Интересно видеть, как он искал подходящую композицию»,– главный куратор Рейксмюсеума Питер Рулофс.

В общей сложности «Операция “Ночной дозор”» займет два с половиной года. За минувшие века краски утратили свои оттенки, а в некоторых местах даже обнажился холст. Недавно специалисты использовали искусственный интеллект, чтобы воссоздать полотно в его полном виде: в 1715 году его повесили в ратуше Амстердама, обрезав по краям.

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