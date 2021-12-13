Найден эскиз «Ночного дозора» Рембрандта

Специалисты художественного музея в Амстердаме («Рейксмюсеум») обнаружили наброски картины «Ночной дозор», созданной Рембрандтом в 1642 году. Это самое крупное и самое известное полотно, над которым мастер работал три года. Ученые не сомневались в том, что его появлению предшествовали эскизы, но до сих пор они найдены не были. Разгадка оказалась ближе, чем можно было предположить: художник писал картину прямо поверх черновика.
A previously hidden sketch has been discovered during examinations of Rembrandt’s The Night Watch. This allows us to watch over the artist’s shoulder, as it were, and look on as he takes the first steps in the making of a masterpiece.— Rijksmuseum (@rijksmuseum) December 8, 2021
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Это удалось установить во время реставрации (проект получил название «Операция “Ночной дозор”»). Одним из шагов является поиск следов кальция, и для этого была применена новая рентгеновская технология Macro-XRF. Сканирование показало скрытые силуэты: Рембрандт набросал вариант, используя бежевую краску с высоким содержанием мела (и, следовательно, кальция). Кроме того, художник наносил на холст кварцевый песок.
Сравнивая эскиз с окончательной версией, можно заметить разницу: на шлеме солдата Класа ван Крейсбергена первоначально были перья, но затем художник закрасил их. У сержанта, изображенного справа, изменилось положение ног; отличается и количество оружия.
В общей сложности «Операция “Ночной дозор”» займет два с половиной года. За минувшие века краски утратили свои оттенки, а в некоторых местах даже обнажился холст. Недавно специалисты использовали искусственный интеллект, чтобы воссоздать полотно в его полном виде: в 1715 году его повесили в ратуше Амстердама, обрезав по краям.