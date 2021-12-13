Найден эскиз «Ночного дозора» Рембрандта

Это удалось установить во время реставрации (проект получил название «Операция “Ночной дозор”»). Одним из шагов является поиск следов кальция, и для этого была применена новая рентгеновская технология Macro-XRF. Сканирование показало скрытые силуэты: Рембрандт набросал вариант, используя бежевую краску с высоким содержанием мела (и, следовательно, кальция). Кроме того, художник наносил на холст кварцевый песок.

Сравнивая эскиз с окончательной версией, можно заметить разницу: на шлеме солдата Класа ван Крейсбергена первоначально были перья, но затем художник закрасил их. У сержанта, изображенного справа, изменилось положение ног; отличается и количество оружия.