Найденный эскиз с изображением Христа приписывают Леонардо да Винчи

В частной коллекции был найден ранее неизвестный набросок с изображением Иисуса Христа, который, по мнению экспертов, является работой Леонардо да Винчи, одного из крупнейших представителей искусства эпохи Возрождения.
По ее словам, лабораторные испытания бумаги, на которой изображен Христос, датируют ее началом XVI века. Специалистка добавляет, что динамика и чувство движения на картине типичны для Леонардо. Кроме того, борода на эскизе практически идентична автопортретам художника. То же самое и с глазами.
Тот факт, что картина написана красным мелом, который да Винчи часто использовал, в том числе в зарисовках «Тайной вечери», — еще один показатель того, что это может быть одна из его работ, добавила Анналиса ди Мария.
Эскиз в настоящее время находится во владении двух коллекционеров из северного итальянского города Лекко, которые сами приобрели его из другой частной коллекции. В настоящее время неясно, где хранилось произведение искусства все эти годы, и пока официально не подтверждено, что это подлинное творение Леонардо да Винчи.
Об этом открытии объявил Международный комитет Леонардо да Винчи. Группа уже провела исследование, и их 60-страничная работа будет представлена на конференции во Флоренции, как только позволит эпидемиологическая обстановка.
Заслуженный профессор истории искусства Оксфордского университета Мартин Кемп, который является одним из ведущих мировых экспертов по жизни и творчеству Леонардо да Винчи, пока не торопится приписывать эскиз художнику.
Он добавил, что датировка бумаги также должна быть тщательно изучена независимыми экспертами и что существует вероятность того, что рисунок был сделан членом художественной школы да Винчи.
«Было бы опасно списывать эту идею со счетов, но еще опаснее принимать ее на веру сразу», — заключил Кемп.