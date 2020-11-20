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Найденный эскиз с изображением Христа приписывают Леонардо да Винчи

National Geographic Россия
20 ноября 2020
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Итальянские исследователи почти уверены, что работа принадлежит великому мастеру эпохи Возрождения.

В частной коллекции был найден ранее неизвестный набросок с изображением Иисуса Христа, который, по мнению экспертов, является работой Леонардо да Винчи, одного из крупнейших представителей искусства эпохи Возрождения. 

«Это удивительно красивая и изысканная работа, и я абсолютно убеждена, что это эскиз Леонардо. Здесь много типичных для него — поза Христа типична для Леонардо, который редко рисовал фигуры четко в анфас, но обычно — под таким углом, что казалось, они смотрели на зрителя», — Анналиса ди Мария, историк искусства, изучавшая картину.

По ее словам, лабораторные испытания бумаги, на которой изображен Христос, датируют ее началом XVI века. Специалистка добавляет, что динамика и чувство движения на картине типичны для Леонардо. Кроме того, борода на эскизе практически идентична автопортретам художника. То же самое и с глазами.

Тот факт, что картина написана красным мелом, который да Винчи часто использовал, в том числе в зарисовках «Тайной вечери», — еще один показатель того, что это может быть одна из его работ, добавила Анналиса ди Мария. 

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Эскиз с изображением Христа, автором которого может оказаться Леонардо да Винчи

Эскиз в настоящее время находится во владении двух коллекционеров из северного итальянского города Лекко, которые сами приобрели его из другой частной коллекции. В настоящее время неясно, где хранилось произведение искусства все эти годы, и пока официально не подтверждено, что это подлинное творение Леонардо да Винчи.

Об этом открытии объявил Международный комитет Леонардо да Винчи. Группа уже провела исследование, и их 60-страничная работа будет представлена на конференции во Флоренции, как только позволит эпидемиологическая обстановка. 

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Заслуженный профессор истории искусства Оксфордского университета Мартин Кемп, который является одним из ведущих мировых экспертов по жизни и творчеству Леонардо да Винчи, пока не торопится приписывать эскиз художнику. 

«Я бы не стал отказываться от этой идеи сразу, но я просто не могу точно сказать, не видя самого рисунка и научных доказательств. Мне нужно посмотреть, написана ли картина левой рукой. Леонардо все рисовал левой рукой», — Мартин Кемп.

Он добавил, что датировка бумаги также должна быть тщательно изучена независимыми экспертами и что существует вероятность того, что рисунок был сделан членом художественной школы да Винчи.

«Было бы опасно списывать эту идею со счетов, но еще опаснее принимать ее на веру сразу», — заключил Кемп. 

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