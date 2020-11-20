Найденный эскиз с изображением Христа приписывают Леонардо да Винчи

По ее словам, лабораторные испытания бумаги, на которой изображен Христос, датируют ее началом XVI века. Специалистка добавляет, что динамика и чувство движения на картине типичны для Леонардо. Кроме того, борода на эскизе практически идентична автопортретам художника. То же самое и с глазами.

Тот факт, что картина написана красным мелом, который да Винчи часто использовал, в том числе в зарисовках «Тайной вечери», — еще один показатель того, что это может быть одна из его работ, добавила Анналиса ди Мария.