NASA составило карту лунных деревьев в США
Лунные деревья представляют собой растения, выращенные из примерно 500 семян, летавших к Луне на борту космического корабля «Аполлон-14» в 1971 году. Семена не были непосредственно на поверхности Луны, но находились на окололунной орбите, в личном багаже пилота командного модуля Стюарта Русы, пока его коллеги работали на поверхности спутника Земли.
После полета из семян были выращены саженцы, которые затем в середине 70-х годов XX века были посажены во многих штатах США и в некоторых зарубежных странах. Лунные деревья стали живым памятником программе «Аполлон» и персонально Стюарту Русе.
Для эксперимента были отобраны семена пяти видов деревьев: ликвидамбара (Liquidambar styraciflua), секвойи (Sequoia), Дугласовы пихты (Pseudotsuga menziesii), сосны ладанной (Pinus taeda) и платана (Platanus).
Саженцы лунных деревьев были подарены школам, университетам, паркам и правительственным учреждениям, многие из которых были частью празднования двухсотлетия США в 1976 году. Места были выбраны для соблюдения надлежащих климатических условий для соответствующих видов деревьев. Однако поначалу не велось никакого систематического учета того, где эти деревья были посажены.
Их поиском в 1996 году занялся ученый из Центра космических полетов Годдарда Дэвид Уильямс. К февралю 2016 года он нашел 75 деревьев в 25 штатах США. Известно, что некоторые деревья погибли из-за болезней и экстремальных погодных условий. На основе данных Уильямса, а также дополнительных сведений была составлена карта лунных деревьев.
Карту составила доктор Мишель Тобиас из Калифорнийского университета Дэвиса. Всего насчитывается 83 таких дерева. Большая часть посажена в США. Два дерева растут в Южной Америке и одно – в Европе.
Большая часть деревьев была посажена рядом с их земными аналогами. Как указывают исследователи, после десятилетий роста невозможно найти заметных различий между деревьями, выросшими из семян, которые летали на Луну, и теми, которые никогда не покидали Землю.