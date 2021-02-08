NASA составило карту лунных деревьев в США

Лунные деревья представляют собой растения, выращенные из примерно 500 семян, летавших к Луне на борту космического корабля «Аполлон-14» в 1971 году. Семена не были непосредственно на поверхности Луны, но находились на окололунной орбите, в личном багаже пилота командного модуля Стюарта Русы, пока его коллеги работали на поверхности спутника Земли.

После полета из семян были выращены саженцы, которые затем в середине 70-х годов XX века были посажены во многих штатах США и в некоторых зарубежных странах. Лунные деревья стали живым памятником программе «Аполлон» и персонально Стюарту Русе.

Для эксперимента были отобраны семена пяти видов деревьев: ликвидамбара (Liquidambar styraciflua), секвойи (Sequoia), Дугласовы пихты (Pseudotsuga menziesii), сосны ладанной (Pinus taeda) и платана (Platanus).