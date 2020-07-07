«Научить видеть звуки». Зачем незрячий орнитолог записывает пение птиц?

С детства лишенный возможности видеть, Хуан Пабло Кулассо (Juan Pablo Culasso) стал лучшим орнитологом-любителем в Южной Америке.

В детстве отец учил Хуана Пабло воспроизводить звуки птичьего пения на фортепиано и водил в музей, чтобы мальчик мог понять, какие на ощупь перья птиц. Сейчас Хуан Пабло живет в Бразилии, работает звукооператором и коллекционирует звуки природы, которые порой даже используются в научных исследованиях. В 2014 году он стал победителем телевизионного конкурса Supercerebros благодаря исключительной памяти на птичьи голоса.