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Жизнь планеты

«Научить видеть звуки». Зачем незрячий орнитолог записывает пение птиц?

Дарья Желнина
07 июля 2020
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«Для большинства людей звуки невидимы, и моя задача, моя миссия заключается в том, чтобы научить людей видеть звуки», – рассказывает Хуан Пабло.
Фото: BBC News/Youtube.com
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Ширококрылый колибри (Eupetomena macroura) встречается в бразильском атлантическом лесу
Фото: Wikimedia Commons
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Синешапочная танагра (Tangara cyanocephala) распространена в восточной Бразилии
Фото: Wikimedia Commons
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Трёхпалая якамара (Jacamaralcyon tridactyla) является эндемиком Бразилии
Фото: Wikimedia Commons
С детства лишенный возможности видеть, Хуан Пабло Кулассо (Juan Pablo Culasso) стал лучшим орнитологом-любителем в Южной Америке.

В детстве отец учил Хуана Пабло воспроизводить звуки птичьего пения на фортепиано и водил в музей, чтобы мальчик мог понять, какие на ощупь перья птиц. Сейчас Хуан Пабло живет в Бразилии, работает звукооператором и коллекционирует звуки природы, которые порой даже используются в научных исследованиях. В 2014 году он стал победителем телевизионного конкурса Supercerebros благодаря исключительной памяти на птичьи голоса.

«Я был слеп с детства, — рассказывает Хуан Пабло. — Люди часто говорят о том, что слепота — это дефект. Мне кажется это возмутительным и нелепым. Я начал записывать звуки 12 лет назад. Это произошло в Уругвае, когда мне было 16 лет. Доктор Сантьяго вытащил оборудование из своей сумки, положил в мою руку и сказал: „Это диктофон. Это кнопка записи, а это — проигрывания. Теперь иди и записывай“. Так я стал этим заниматься, и есть ощущение, что я никогда не перестану… …Я сильно заблуждался, думая, что птицы с самым ярким оперением поют лучше всех остальных. Как-то раз я пришел в музей естествознания и начал трогать птиц, а люди рассказывали мне, каких они цветов. Это кардинально изменило мои взгляды. Оказалось, что птицы бледной, неброской окраски издают самые красивые звуки».

Занимаясь любимым делом, Хуан Пабло хочет открыть людям тайну. «Для большинства людей звуки невидимы, и моя задача, моя миссия заключается в том, чтобы научить людей видеть их», — объясняет он.

Попробовать распознать животное по звуку вы можете, пройдя наш тест.

Посмотрите, как выглядят звери в X-лучах.

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