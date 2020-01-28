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Жизнь планеты

Навигационная система Galileo теперь отвечает на сигналы SOS по всему миру

28 января 2020
Попавшие в беду будут знать, что помощь уже близко.

Помимо предоставления глобальных навигационных услуг, Европейская система спутниковой навигации Galileo ежегодно способствует спасению более 2000 жизней, передавая спасательным службам сигнал SOS от людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. Теперь Galileo оснащена системой обратной связи, посылая терпящим бедствие уведомление о том, что их сигнал принят и спасатели находятся в пути.

Ожидается, что время доставки сообщений подтверждения приема сигнала SOS составит около двух минут от первоначальной активации аварийного маяка. Максимальная задержка – 30 минут.

«Любой, кто попал в беду, теперь получит надежное подтверждение того, что поисковые и спасательные службы проинформированы об их сигнале бедствия и об их местонахождении. Для любого, кто находится в сложной ситуации, это знание может иметь большое значение», – Игор Стойкович, главный инженер ESA и Galileo по поиску и спасению.

На 24 из 26 спутниках Galileo размещена система поиска и спасения «Коспас-Сарсат». Его масса всего 8 кг. Эти жизненно важные полезные нагрузки потребляют всего 3% бортовой мощности спутника, а их приемопередающий ретранслятор расположен рядом с основной навигационной антенной.

«Коспас-Сарсат» был разработан инженерами из Канады, Франции, СССР и США в 1979 году. Система определяет местоположение сигнала от аварийного радиобуя с помощью эффекта Доплера и подсчета задержки сигнала, отправляя данные в центр обработки, который пересылает их в местные службы спасения.

В прошлом году Galileo столкнулась с серьезным системным сбоем, из-за которого ее работа фактически была приостановлена на неделю. Впоследствии оператор рассказал, что причиной стала неисправность оборудования наземного компонента системы, отвечающего за расчет орбиты спутников.