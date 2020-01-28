Навигационная система Galileo теперь отвечает на сигналы SOS по всему миру

Помимо предоставления глобальных навигационных услуг, Европейская система спутниковой навигации Galileo ежегодно способствует спасению более 2000 жизней, передавая спасательным службам сигнал SOS от людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. Теперь Galileo оснащена системой обратной связи, посылая терпящим бедствие уведомление о том, что их сигнал принят и спасатели находятся в пути.

Ожидается, что время доставки сообщений подтверждения приема сигнала SOS составит около двух минут от первоначальной активации аварийного маяка. Максимальная задержка – 30 минут.