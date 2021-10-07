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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

National Geographic Россия
07 октября 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Им стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

Как сообщается на официальном сайте премии, Гурна удостоен награды за «бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар, в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет он прибыл Великобританию в статусе беженца, защитил докторскую степень в Кентском университете и сейчас возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка.

Писатель опубликовал 10 романов, а также несколько рассказов. Председатель Нобелевского комитета Андерс Олссон заявил, что романы танзанийского писателя, начиная с его дебютного «Память об отъезде» (Memory of Departure, 1987) о неудавшемся восстании и заканчивая его последним «Гравийным сердцем» (Gravel Heart, 2017), «отходят от стереотипных описаний и открывают нам глаза на культурное разнообразие Восточной Африки, незнакомое многим в других частях мира».

«В литературной вселенной Гурны все меняется — воспоминания, имена, личности. Вероятно, это потому, что его проект не может быть полностью завершен. Бесконечное исследование, движимое интеллектуальной страстью, присутствует во всех его книгах, и в равной степени заметно и сейчас, в „Гравийном сердце“, и тогда, когда он начал писать, будучи 21-летним беженцем», — Андерс Олссон.

Нобелевская премия по литературе присуждалась 118 раз. 16 наград получили женщины, семь из них — в ХХI веке. В прошлом году нобелевским лауреатом стала американская поэтесса ЛуиЛуиза Глюкза Глюк.

Ранее стали известны обладатели Нобелевской премии по физиологии и медицине, по физике и по химии.

8 октября станет известно обладателя Нобелевской премии мира; 11 октября объявят имя лауреата премии по экономике.

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