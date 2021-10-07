Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Как сообщается на официальном сайте премии, Гурна удостоен награды за «бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар, в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет он прибыл Великобританию в статусе беженца, защитил докторскую степень в Кентском университете и сейчас возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка.

Писатель опубликовал 10 романов, а также несколько рассказов. Председатель Нобелевского комитета Андерс Олссон заявил, что романы танзанийского писателя, начиная с его дебютного «Память об отъезде» (Memory of Departure, 1987) о неудавшемся восстании и заканчивая его последним «Гравийным сердцем» (Gravel Heart, 2017), «отходят от стереотипных описаний и открывают нам глаза на культурное разнообразие Восточной Африки, незнакомое многим в других частях мира».