Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Как сообщается на официальном сайте премии, Гурна удостоен награды за «бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».
Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар, в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет он прибыл Великобританию в статусе беженца, защитил докторскую степень в Кентском университете и сейчас возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка.
Писатель опубликовал 10 романов, а также несколько рассказов. Председатель Нобелевского комитета Андерс Олссон заявил, что романы танзанийского писателя, начиная с его дебютного «Память об отъезде» (Memory of Departure, 1987) о неудавшемся восстании и заканчивая его последним «Гравийным сердцем» (Gravel Heart, 2017), «отходят от стереотипных описаний и открывают нам глаза на культурное разнообразие Восточной Африки, незнакомое многим в других частях мира».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021
The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j
Нобелевская премия по литературе присуждалась 118 раз. 16 наград получили женщины, семь из них — в ХХI веке. В прошлом году нобелевским лауреатом стала американская поэтесса ЛуиЛуиза Глюкза Глюк.
Ранее стали известны обладатели Нобелевской премии по физиологии и медицине, по физике и по химии.
8 октября станет известно обладателя Нобелевской премии мира; 11 октября объявят имя лауреата премии по экономике.