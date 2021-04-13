Названы 7 объектов наследия Европы, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения

Europa Nostra — общеевропейская федерация ассоциаций, созданная с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы. Федерация состоит из 250 некоммерческих организаций, работающих в 45 европейских государствах.

Представители федерации совместно с Институтом Европейского инвестиционного банка озвучили список из семи объектов наследия Европы, наиболее уязвимых в 2021 году.

«Цель нашего списка — забить тревогу о серьезных угрозах, с которыми сталкиваются эти объекты. От выдающегося средневекового монастыря до замечательного сада эпохи Возрождения, от промышленных и современных построек до культовых культурных ландшафтов: эти места являются важными свидетельствами нашего общего прошлого, памяти и самобытности.

Пока наш континент переживает беспрецедентный кризис, Europa Nostra желает выразить свою солидарность и оказать поддержку местным сообществам по всей Европе, которые полны решимости спасти эти находящиеся под угрозой исчезновения сокровища наследия», — заявил на онлайн-мероприятии Гай Клаус, исполнительный вице-президент Europa Nostra.