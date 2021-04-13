Названы 7 объектов наследия Европы, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения

Europa Nostra — общеевропейская федерация ассоциаций, созданная с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы. Федерация состоит из 250 некоммерческих организаций, работающих в 45 европейских государствах.
Представители федерации совместно с Институтом Европейского инвестиционного банка озвучили список из семи объектов наследия Европы, наиболее уязвимых в 2021 году.
«Цель нашего списка — забить тревогу о серьезных угрозах, с которыми сталкиваются эти объекты. От выдающегося средневекового монастыря до замечательного сада эпохи Возрождения, от промышленных и современных построек до культовых культурных ландшафтов: эти места являются важными свидетельствами нашего общего прошлого, памяти и самобытности.
Пока наш континент переживает беспрецедентный кризис, Europa Nostra желает выразить свою солидарность и оказать поддержку местным сообществам по всей Европе, которые полны решимости спасти эти находящиеся под угрозой исчезновения сокровища наследия», — заявил на онлайн-мероприятии Гай Клаус, исполнительный вице-президент Europa Nostra.
Зубчатая железная дорога Ахензее
(Тироль, Австрия)
Это единственная в мире железная дорога общего пользования, которая с момента открытия в 1889 году до сих пор использует оборудование железнодорожной системы конца XIX века.
Зубчатые железные дороги отличаются от обычных наличием зубчатой рейки (рельса). Зубчатый рельс прокладывается обычно посередине между двумя обычными рельсами. Соответственно, подвижной состав таких железных дорог оборудован зубчатым колесом.
Весной 2020 года железнодорожная компания Ахензее обанкротилась, а субсидии, обещанные тирольским провинциальным правительством, так и не были выплачены.
В Europa Nostra отмечают, что этот подлинный образец европейского индустриального наследия находится под угрозой быстрого ухудшения состояния из-за отсутствия технического обслуживания.
С конца мая до начала октября небольшой состав из двух вагонов возит пассажиров по маршруту длиной семь километров от Йенбаха до горы Зеешпитце. Продолжительность поездки составляет 45 минут.
Комплекс кладбищ Мирогой
(Загреб, Хорватия)
Мирогой — одно из красивейших парков-кладбищ Европы. Архитектор Герман Болле спроектировал главное здание и Петропавловскую часовню. Сооружение аркады, купола и церкви на главном входе началось в 1879 году и завершилось в 1929 году.
В марте и декабре 2020 года Загреб пострадал от двух сильных землетрясений, которые нанесли серьезный ущерб этому месту. Помимо структурных повреждений и трещин, также были сильно повреждены аркады, павильоны, Церковь Христа-Царя и многие надгробия и скульптуры.
Власти Хорватии предприняли экстренные меры по сохранению памятника, однако сильные дожди и пандемия COVID-19 фактически заморозили запланированные ремонтные мероприятия.
Пять островов Южного Эгейского моря
(Греция)
Острова Аморгос, Кимолос, Китира, Сикинос и Тинос входят в группу так называемых Кикладских островов, которые составляют жизненно важную часть греческой, а также европейской идентичности.
Как указывают в Europa Nostra этот знаковый и гармоничный ландшафт находится в серьезной опасности из-за предлагаемой программы установки ветряных турбин на этих пяти островах, часто рядом с археологическими памятниками, и в качестве фона для традиционных деревень.
Размещение инфраструктуры возобновляемых источников энергии в охраняемых культурных ландшафтах является одним из потенциальных конфликтов между охраной наследия и действиями по экологической политике Европы, говорится в пресс-релизе Europa Nostra.
Сад Джусти
(Верона, Италия)
Этот дворцово-парковый комплекс, построенный в конце XVI века на склоне холма у восточной окраины Вероны представляет собой один из лучших примеров типичного тосканского сада эпохи Возрождения, который сохранился в своем первоначальном виде до наших дней.
В 2020 году на сад обрушились три сильные грозы, которые нанесли значительный ущерб всему участку. Около 30 деревьев — треть от общего числа — и часть лабиринта из самшита были значительно повреждены или уничтожены.
Кроме того, оказались сильно повреждены три статуи XVII века, системы освещения и ирригации.
Монастырь Высокие Дечаны
(Косово)
Этот сербский православный монастырь, построенный в первой половине XIV века, является одним из самых важных средневековых религиозных памятников в Европе.
Монастырский комплекс окружен красивым лесом, который является частью культурного ландшафта, неотделимого от его бесценного культурного наследия, отмечают в Europa Nostra.
Монастырь находится в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой с 2006 года. Монастырь и его окрестности, находящиеся под круглосуточной защитой миротворческих сил, продолжают сталкиваться с угрозами своей целостности из-за нерешенных юридических и институциональных проблем.
Центральное почтовое отделение
(Скопье, Северная Македония)
Здание Центрального почтамта, построенное в 1974 году, представляет собой модернистский бруталистский архитектурный проект послевоенной эпохи.
Мощная конструкция здания из железобетона в форме цветка лотоса была призвана символизировать реконструкцию Скопье после сильного землетрясения 1963 года.
Здание пережило сильный пожар в 2013 году, в результате чего сильно пострадали или были полностью утрачены оригинальное остекление купола, фрески, а также мебель и освещение. Сегодня здание находится в еще более плачевном состоянии, потому что не ремонтируется и не эксплуатируется.
Церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва
(Кантабрия, Испания)
Сан-Хуан-де-Сокуева располагается в скалистых горах к югу от муниципалитета Арредондо на севере Испании. Ученые недавно датировали часовню, которая до сих пор используется религиозной общиной, 660-680 годами нашей эры.
Состояние сохранности Сан-Хуан-де-Сокуева вызывает большую тревогу. Портик находится в запущенном состоянии, а сам памятник уязвим для посетителей, которые могут беспрепятственно войти и нанести ему ущерб.
В Europa Nostra сообщили, что отобранные объекты имеют право на получение гранта от Европейского инвестиционного банка в размере 10 000 евро. Эти средства должны быть потрачены на мероприятия, способствующие сохранение памятников.
В дальнейшем многопрофильные группы предоставят экспертные консультации, определят возможные источники финансирования и помогут мобилизовать широкую поддержку для сохранения этих памятников наследия. Они также предоставят набор рекомендаций для будущих действий.