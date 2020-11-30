Названы лучшие архитектурные проекты года

Dezeen Awards – это ежегодная премия, вручаемая одноименным сайтом и журналом, ведущими экспертами в мировой архитектуре и дизайне. Премия присуждается в четырех номинациях — «Архитектура», «Интерьеры», «Дизайн», каждая из которых включает 12 подноминаций, также номинация «Студии» представляет лучшего дизайнера, дизайнера интерьера и архитектора года. Победители были объявлены в серии виртуальных шоу, которые провел ведущий лондонского радио BBC, поэт LionHeart.