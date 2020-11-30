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Жизнь планеты

Названы лучшие архитектурные проекты года

National Geographic Россия
30 ноября 2020
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Велосипедная дорожка в кронах деревьев в Бельгии
Фото: BuroLandschap and De Gregorio & Partners for Visit Limburg
Dezeen Awards определила лауреатов премии в сезоне-2020

Dezeen Awards – это ежегодная премия, вручаемая одноименным сайтом и журналом, ведущими экспертами в мировой архитектуре и дизайне. Премия присуждается в четырех номинациях — «Архитектура», «Интерьеры», «Дизайн», каждая из которых включает 12 подноминаций, также номинация «Студии» представляет лучшего дизайнера, дизайнера интерьера и архитектора года. Победители были объявлены в серии виртуальных шоу, которые провел ведущий лондонского радио BBC, поэт LionHeart.

Архитектурной студией года названа Alison Brooks Architects с комплексом под названием «Афина» в Кембридже, а в категории «Начинающий архитектор года» победила Gad Line+ Studio с чайным домиком в китайской деревне Цзюсин. 

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Комплекс «Афина» в Кембридже
Фото: Alison Brooks Architects
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Чайный домик в деревне Цзюсин
Фото: Gad Line+ Studio

В номинации «Сельский дом года» победила студия TAA Design, спроектировавшая дом с «зеленой» крышей во вьетнамском Куангнгае. 

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TAA Design Thang House

Дворы Цишэ в Пекине выиграли приз в номинации «Возрождение жилых зданий». В этом проекте архитекторы попытались максимально сохранить материалы имевшихся здесь построек. 

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Arch Studio Дворы Цишэ

В номинации «Инфраструктурный проект-2020» победила велосипедная дорожка в Бельгии, которая проходит через кроны деревьев. Дорожка имеет длину 700 метров и постепенно поднимается с максимальным уклоном в 4 градуса до высоты в 10 метров. 

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Высотная велосипедная дорожка в Бельгии
Фото: BuroLandschap and De Gregorio & Partners for Visit Limburg
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Высотная велосипедная дорожка в Бельгии
Фото: BuroLandschap and De Gregorio & Partners for Visit Limburg

В состав жюри вошли 75 ведущих деятелей архитектуры и дизайна со всего мира. Было рассмотрено более 4300 работ из 85 разных стран, из которых 220 вошли в шорт-лист, а победители были объявлены в 45 категориях.

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