Названы лучшие архитектурные проекты года
Dezeen Awards – это ежегодная премия, вручаемая одноименным сайтом и журналом, ведущими экспертами в мировой архитектуре и дизайне. Премия присуждается в четырех номинациях — «Архитектура», «Интерьеры», «Дизайн», каждая из которых включает 12 подноминаций, также номинация «Студии» представляет лучшего дизайнера, дизайнера интерьера и архитектора года. Победители были объявлены в серии виртуальных шоу, которые провел ведущий лондонского радио BBC, поэт LionHeart.
Архитектурной студией года названа Alison Brooks Architects с комплексом под названием «Афина» в Кембридже, а в категории «Начинающий архитектор года» победила Gad Line+ Studio с чайным домиком в китайской деревне Цзюсин.
В номинации «Сельский дом года» победила студия TAA Design, спроектировавшая дом с «зеленой» крышей во вьетнамском Куангнгае.
Дворы Цишэ в Пекине выиграли приз в номинации «Возрождение жилых зданий». В этом проекте архитекторы попытались максимально сохранить материалы имевшихся здесь построек.
В номинации «Инфраструктурный проект-2020» победила велосипедная дорожка в Бельгии, которая проходит через кроны деревьев. Дорожка имеет длину 700 метров и постепенно поднимается с максимальным уклоном в 4 градуса до высоты в 10 метров.
В состав жюри вошли 75 ведущих деятелей архитектуры и дизайна со всего мира. Было рассмотрено более 4300 работ из 85 разных стран, из которых 220 вошли в шорт-лист, а победители были объявлены в 45 категориях.