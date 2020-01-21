Названы лучшие небоскребы мира в 2019 году

Совет по высотным зданиям и городской среде обитания (CTBUH) ежегодно вручает награды лучшим небоскребам по всему миру. На победу в отдельных номинациях претендуют строения, которые, по мнению Совета, креативно спроектированы, улучшают вид города и качество жизни жителей.

Главную награду получил Salesforce Tower, небоскреб высотой 326 метров, расположенный в центре Сан-Франциско. Это самое высокое здание в городе, его строительство продолжалось с 2013 по 2018 год. По словам жюри, небоскреб получил награду за «надежный сейсмический дизайн», а также за «значительную связь с окружающей городской средой».

Ниже в галерее представлены победители в других номинациях.