Названы лучшие небоскребы мира в 2019 году

Победителем стала высотка из Сан-Франциско.
Совет по высотным зданиям и городской среде обитания (CTBUH) ежегодно вручает награды лучшим небоскребам по всему миру. На победу в отдельных номинациях претендуют строения, которые, по мнению Совета, креативно спроектированы, улучшают вид города и качество жизни жителей.
Главную награду получил Salesforce Tower, небоскреб высотой 326 метров, расположенный в центре Сан-Франциско. Это самое высокое здание в городе, его строительство продолжалось с 2013 по 2018 год. По словам жюри, небоскреб получил награду за «надежный сейсмический дизайн», а также за «значительную связь с окружающей городской средой».
Ниже в галерее представлены победители в других номинациях.
Лучшее высотное здание до 100 метров – Forma Itaim, Сан-Паулу. Небоскреб в бразильском Сан-Паулу был построен, чтобы удовлетворить потребности городского среднего класса в жилой недвижимости. Причудливый фасад строения помог ему получить награду за лучшее здание ниже 100 метров.
Лучшее высотное здание от 100 до 199 метров – штаб-квартира с, Сеул. Amorepacific – южнокорейский конгломерат, объединяющий 33 бренда в области косметики, красоты, здоровья и личной гигиены. Жюри отметило фасад здания, а также наличие в нем общественных удобств, от художественного зала и библиотеки до баров и ресторанов.
Лучшее высотное здание от 200 до 299 метров – штаб-квартира Shenzhen Energy, Шэньчжэнь. Это здание является сердцем одного из самых технически продвинутых городов Китая. Небоскреб состоит из двух башен, соединенных восьмиэтажным строением с торговыми площадями, конференц-центрами и кафетериями.
Лучшее высотное здание более 400 метров – Ping An Finance Centre, Шэньчжэнь. Финансовый центр Ping An расположен в новом центральном деловом районе Шэньчжэня. Это самое высокое здание города, а также второе по высоте строение в Китае – 599 метров. В небоскребе более 100 этажей с торговыми и конференц-залами. Здание также соединено с соседними коммерческими и жилыми объектами.