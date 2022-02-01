Названы самые дорогие для жизни города России в 2021 году

Москва не вошла даже в первую десятку.

Росстат подвел итоги 2021 года с точки зрения стоимости жизни в населенных пунктах России. В рейтинге были рассмотрены 290 городов и поселков. В отличие от индекса потребительских цен (ИПЦ), измеряющего отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода, индекс стоимости жизни (ИСЖ) показывает уровень по сравнению с Россией в целом. Аналитики рассматривают средние потребительские цены и тарифы на товары и услуги.

Самые высокие показатели уже пятый год подряд зафиксированы в административном центре Чукотки Анадыре (1.57): там установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением.

Отдаленные районы Дальнего Востока традиционно входят в число самых дорогих для проживания, и сводка за 2021 год сюрпризом не стала: следом за Анадырем располагаются, например, Магадан (1.34), Южно-Сахалинск (1.26), Хабаровск (1.26), Петропавловск-Камчатский (1.41) и Якутск (1.31).

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Москва по относительной дороговизне оказалась за пределами первой десятки городов с индексом 1.28, а в Санкт-Петербурге это значение равно 1.12, то есть здесь жить дороже на 12%. Для Петрозаводска этот показатель – 1.08, для Калининграда – 1.02, для Смоленска и Симферополя – 0.98.

Дешевле всего жить в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. В частности, в Назрани индекс составляет 0.75, то есть там товары и услуги на 25% дешевле, чем в среднем по стране.

При расчете ИСЖ не используются данные по средним зарплатам в городе или регионе, однако если сравнить их с местом населенного пункта в рейтинге, то будет видна корреляция. Так, на Чукотке средняя зарплата в конце прошлого года колебалась у отметки 120 тысяч рублей, тогда как в Ингушетии – около 30 тысяч рублей.

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