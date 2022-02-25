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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Жизнь планеты

Названы самые грязные города в Европе

National Geographic Россия

Фото: Ольга Салий | фотохостинг Nat-geo.ru

Фото: Ольга Салий | фотохостинг Nat-geo.ru

Рейтинг составлялся по критериям чистоты воздуха от выхлопных газов и других выбросов транспорта, безопасности дорожного движения и степени доступа к экологически чистым видам транспорта.

Самыми грязными городами в Европе оказались Краков (Польша) и Неаполь (Италия). Экологи призвали их власти срочно сократить выбросы углекислого газа от транспорта, говорится в исследовании компании CleanCities.

Специалисты проанализировали 36 европейских городов и выяснили, что ни один из них не находится близко к достижению углеродной нейтральности в транспортном секторе.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как качество воздуха, безопасность дорожного движения и доступ к экологически чистому транспорту. Самыми успешными в этом плане оказались Осло (Норвегия), Амстердам (Нидерланды) и Хельсинки (Финляндия).

Названы самые дорогие для жизни города России в 2021 году

Названы самые дорогие для жизни города России в 2021 году

Самыми «грязными» городами с точки зрения транспортных выбросов были признаны Неаполь и Краков, в которых оказалось мало места для пешеходов, загазованный воздух и практически отсутствовал экологичный транспорт. Также в конец списка поместили Гданьск, Варшаву (Польша) и Рим (Италия).

Как отметили в Европейской комиссии, более пятой части всех выбросов от транспорта в Евросоюзе приходится на городские районы. ЕС призвали уделить большое внимание сокращению выбросов в жилом секторе, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Ранее в Росприроднадзоре назвали самые чистые и грязные регионы России.

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